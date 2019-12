Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geheimrezept für 100 Jahre: nie geheiratet

Vielleicht ist es das Geheimrezept von Josefine Fritsch gewesen, nie in ihrem Leben zu heiraten. Ihre Angehörigen, in deren Kreis Frau Fritsch am 2. Weihnachtsfeiertag ihren 100. Geburtstag feiern konnte, meinen das schon, wenn auch etwas augenzwinkernd. Tatsächlich blieb die im Sudetenland geborene Josefine Fritsch ohne Ehe, brachte aber eine Tochter zur Welt und freut sich heute über drei Enkel, fünf Urenkel und sogar schon vier Ur-Urenkel.

Bis zum Alter von 97 Jahren habe sie noch in einem selbstständigen Haushalt gewohnt, berichtet ihre Tochter Ulrike Schröter. Sie holte ihre Mutter von Arnstadt nach Jena, weil sie in Neulobeda lebt und weitere Familienmitglieder ganz in ihrer Nähe sein können. So wohnt die Jubilarin im Seniorenzentrum „Käthe Kollwitz“. Bis heute hat sie sich auch ein kleines, offenbar gut bekömmliches Laster erhalten: Fast täglich verspeist sie ein Eis.

Lobeda scheint ein gutes Pflaster zu sein für Hundertjährige. Schon drei solche Jubiläen habe er in diesem Jahr miterlebt, sagt Ortsteilbürgermeister Volker Blumentritt, der Glückwünsche vom Jenaer OB überbrachte.