Gehweg in Jena nun für den Radverkehr frei

Jena. Stadt Jena kündigt Freigabe für Donnerstag an

Die Arbeiten zum Ausbau des Radweges zwischen der Kahlaischen Straße und Hermann-Löns-Straße werden am Mittwoch abgeschlossen. Der Gehweg wurde nach Angaben der Stadt auf dem letzten Teilstück zwischen Einmündung Ahornstraße und Hermann-Löns-Straße in einer Breite von durchgängig drei Metern ausgebaut, sodass dieser nun mit dem Zusatz „Radverkehr frei“ von Donnerstag an für die öffentliche Nutzung frei gegeben werden kann.