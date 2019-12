In der Kämmerei der VG Dornburg-Camburg ist in den letzten Tagen des Jahres viel zu tun. Jenny Wieja (vorn) und Kämmerin Carola Wünscher müssen die Jahresabschlüsse der Gemeinden fertig machen und arbeiten an den Haushalten für 2020.

Dornburg-Camburg. Die Damen in der Kämmerei von Camburg brauchen in diesen Tagen fliegende Finger. Viele Rechnungen müssen noch gebucht werden.

Geld bleibt knapp in den Gemeinden im Saaleland

Das Weihnachtsfest steht vor der Tür, die letzten Geschenke müssen besorgt, der Tannenbaum geschmückt und der Weihnachtsbraten vorbereitet werden. Da kommt in vielen Familien Hektik auf. Auch in der Kämmerei der VG Dornburg-Camburg ist von Weihnachtsruhe noch nichts zu spüren. Im Gegenteil, das Team um Kämmerin Carola Wünscher braucht in diesen Tagen fliegende Finger.

Bis zum Kassenschluss vor den Feiertagen müssen noch Stapel von Rechnungen, die die Bürgermeister der Gemeinden ins Camburger Rathaus gebracht haben, digital erfasst und manche Summen gebucht werden. Rechnungen der VG Dornburg-Camburg alle digital erfassen „Das wird sicher wieder ein langer Arbeitstag“, sagt Jenny Wieja, die als Finanzsachbearbeiterin in der Kämmerei arbeitet, beim Blick auf den Berg Papier auf ihrem Schreibtisch. „Alles Rechnungen aus der Gemeinde Neuengönna. Die müssen heute alle noch im Computer erfasst werden. Gestern habe ich drei Gemeinden geschafft“, sagt die junge Frau. Kämmerin Carola Wünscher lobt ihre kleine Mannschaft. Auch wenn die anderen Büros im Camburger Rathaus zwischen Weihnachten und Silvester geschlossen bleiben, in der Kämmerei werde voll gearbeitet. Denn der Jahresabschluss muss schon ordentlich gemacht werden. An den Haushaltsplänen für 2020 wird noch gebastelt Und dann hat die Kämmerei ja auch noch die Haushaltspläne der Gemeinden und der Stadt Dornburg-Camburg in Arbeit. „Bis jetzt haben nur Golmsdorf und die VG selbst einen beschlossenen Haushalt“, sagt Wünscher. „Tautenburg und Löberschütz werden ihre Etats im Januar besprechen und beschließen, die anderen sind noch nicht soweit.“ Doch die Kämmerin ist zuversichtlich, dass alle ihre Haushalte in „trockene Tücher“ bekommen werden. Von den 13 VG-Mitgliedern sind immerhin acht schuldenfrei, nur die Stadt Dornburg-Camburg und vier Gemeinden – Golmsdorf, Lehesten, Neuengönna und Zimmern – müssen im kommenden Jahr weiter Schulden tilgen und Kredite abzahlen. In Lehesten sei die Sache überschaubar, 1630 Euro stehen hier als Schulden noch in den Büchern. „Die Gemeinde wird im nächsten Jahr ihre letzten Raten zahlen“, sagt Wünscher. Das erstellte Haushaltssicherungskonzept laufe bis 2023. Dornburg-Camburg hat über neun Millionen Euro Schulden So auch in Dornburg-Camburg. Hier müssen jedoch noch länger Schulden abgebaut werden, mehr als neun Millionen stehen zu Buche. Die Stadt hatte erst in diesem Jahr einen neuen Kredit aufnehmen müssen, weil die Sanierung der Carl-Alexander-Brücke und des Bauhaus-Werkstatt-Museums in Dornburg teurer als geplant wurden. Doch die Kämmerin ist zuversichtlich, dass die Stadt ihren Kreditverpflichtungen nachkommen kann. Denn die Steuereinnahmen sind 2019 gewachsen, und auch die Schätzungen für 2020 gehen nach oben. 1,9 Millionen Euro wurden in diesem Jahr an Einkommens- und Umsatzsteuer erzielt, im nächsten könnten es über zwei Millionen sein, schätzen die Finanz-Experten. Weniger Geld vom Land, mehr Umlagen Doch alle Städte und Gemeinden haben ein gemeinsames Problem: Je höher die eigenen Steuerkraft, um so niedriger fallen die finanziellen Zuweisungen des Landes aus. Gleichzeitig steigen jedoch die Summen, die die Gemeinden für Verwaltungsarbeit im Kreis, in der VG oder für die Schulumlage zahlen müssen. „Auch für das kommende Jahr müssen wir wieder die sinkende Unterstützung des Landes monieren, das uns Leistungen, die wir für den Staat übernehmen, nicht adäquat bezahlt“, sagt VG-Chef Carl Krumbholz. „Waren es im Jahr 2013 noch 86 Prozent der Leistungen, so sind es im kommenden Jahr nur noch 40 Prozent, die wir vom Staat vergütet bekommen. Auf dem Rest bleiben die Gemeinden sitzen“, kritisiert er. Das sei nicht hinnehmbar.