Geld für Flüchtlinge: Jena kennt die „klebrigen Finger“ des Landes

Jena. Dringend bittet Jena den Freistaat, mehr Planungssicherheit zu ermöglichen und rechtzeitig zu informieren, wie viele Migranten dazukommen.

„Was wäre, wenn Sie bei der Ministerpräsidentenkonferenz zu Flüchtlingsproblemen am Donnerstag ans Rednerpult hätten treten können?“ Wir haben drei Jenaer Experten diese Frage gestellt.

Jenas Sozialdezernent Eberhard Hertzsch (parteilos) machte aus seinem Herzen keine Mördergrube, angesprochen auf die Äußerung des Städte- und Gemeindebund-Chefs Gerd Landsberg. Landsberg hat kritisiert, dass die Bundesmittel für die Flüchtlingsarbeit nicht allesamt und rechtzeitig ankämen bei den Kommunen, die die Aufgaben schultern müssen. – Wegen der „klebrigen Finger“ der Bundesländer. „Das würde ich dick unterstreichen“, sagte Hertzsch.

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs seien bis Dezember gar keine Gelder des Bundes zu den Kommunen gelangt. Immerhin seien dann per Gesetz im Landtag durch Zusammenfassung von Haushaltsgruppen die Sozialfinanzen „relativ großzügig“ ausgeglichen worden. Ausdrücklich nicht inbegriffen gewesen seien die zusätzlichen Kita- und Schulkosten. Hertzsch gab den Rat, dass die Länder ihrerseits die Unterbringung jener Migranten überdenken müssten, die niemals eine Chance auf Anerkennung haben. „Sie belasten das System und die, die es wirklich brauchen.“

Mehr Planungssicherheit

Dringend bittet der Dezernent den Freistaat, mehr Planungssicherheit zu ermöglichen und rechtzeitig zu informieren, wie viele Migranten dazukommen. Auch gebe es kein Konzept zur Frage, wie mit den Unterbringungsstrukturen umzugehen sei, wenn weniger Migranten anlanden. Hier gehe es um Vorhaltekosten.

Andreas Amend, Jenas Integrationsmanager für Flüchtlinge, sieht das dringlichste Problem im Wohnraum für Anerkannte. „Wo sollen sie den finden? Ich weiß: Das alles geht nicht schnell.“ Langfristig müsse es für Investoren bessere Anreize geben, sozialen Wohnungsbau zu betreiben. Herausfordernd sei es, „auf allen politischen Ebenen“ zu implementieren, dass Flüchtlingsmigration „dauerhaft ein Teil unserer politischen Realität“ ist.

Und: Wenn zum Beispiel vergangene Woche 15 Leute aus der Ukraine neu in Jena ankamen, möge das überschaubar anmuten. „Im Jahr sind es aber 720.“ Insgesamt waren in Jena laut Amend per 28. Februar 5215 Flüchtlinge registriert. 1676 Menschen aus der Ukraine haben mittlerweile Wohnsitz in der Stadt, wobei seit Kriegsbeginn etwa 2000 Ukrainerinnen und Ukrainer das Fluchtziel Jena erreichten.

Bis Sommer keine Schule

Wolfgang Volkmer, Geschäftsführer des Integrationsvereins Kindersprachbrücke, hätte auf Ministerpräsidentenkonferenz eine Bildungslücke angesprochen: In Jena seien bis Sommer keine Schulplätze verfügbar für unbegleitete minderjährige Asylbewerber. Für diese Kinder in „unterer zweistelliger“ Zahl fehle ein strukturiertes Angebot. Zu tun habe das mit dem Mangel an Lehrern für Deutsch als Zweitsprache. Von den eh zu wenigen Lehrern dieses Faches arbeiteten „viele im regulären Unterricht“ und seien so für Sprachförderprogramme nicht verfügbar.