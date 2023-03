Geld für Turnhalle Stiebritz kommt im April

Stiebritz. Der Streit zwischen dem Saale-Holzland-Kreis und dem Land Thüringen ist beigelegt. Die Fördermittel für eine neue Turnhalle an der Grundschule Stiebritz kommen.

Das Land Thüringen will die Fördermittel für einen Ersatzneubau der wegen Baumängeln gesperrten Turnhalle der Grundschule „Talblick“ in Stiebritz im April bewilligen. Das ist das Ergebnis eines Gesprächs des Ersten Beigeordneten des Saale-Holzland-Kreises, Johann Waschnewski (CDU), und Steffen Grosch, Amtsleiter Liegenschaften im Landratsamt, mit dem Thüringer Landesverwaltungsamt am Donnerstag, wie aus einer Mitteilung des Landratsamtes hervorgeht.

Nun werde die europaweite Ausschreibung vorangetrieben, um zügig bauen zu können. Bislang war von einem Baustart Mitte 2024 ausgegangen worden.

Freude an der Schule ist groß

„Wir freuen uns, dass offene Fragen geklärt werden konnten und eine zeitnahe Bewilligung der Fördermittel zugesagt wurde“, werden Waschnewski und Grosch zitiert. Groß ist die Freude an der Grundschule. „Schüler, Eltern Lehrer und Unterstützer sind sehr froh, dass die Kinder in absehbarer Zeit die Chance haben, endlich wieder Sport in einer modernen, zeitgerechten Halle treiben zu können“, so Mike Viehöfer, der stellvertretende Schulleiter. Die Schule bedanke sich bei allen Beteiligten, die zu einer Lösung beigetragen haben.

Laut CDU-Landeschef Mario Voigt, der die Schule zur Übergabe einer Petition in den Landtag eingeladen hatte, hat „sich der Kampf der letzten Jahre gelohnt. Herzlichen Dank an Eltern, Schüler und Lehrer – wir sichern eine moderne Infrastruktur im ländlichen Raum.“

„Missverständnissen vorbeugen“

Der Landtagsabgeordnete Markus Gleichmann (Linke), der die Halle zuletzt zum Thema im Landtag machte, hofft, „dass künftig Konflikten und Missverständnissen“, wie es sie im Fall Stiebritz zwischen Land und Landkreis gegeben hatte, vorgebeugt wird.

