Geldspende für den Ersatz des demolierten Dinos in Jena

Jena. Gästen des Glühweingartens der Distelschänke und die Jenaer Turmbläser geben 400 Euro für den Saurierpfad

Glühwein, Bratwurst und vegane Suppe in den vergangenen Wochen konnte man am Fuße des Jenzigs beim Glühweingarten in der Distelschänke fast ein wenig Weihnachtsmarktstimmung erleben. Hin und wieder gesellten sich auch Musiker hinzu, die die Gästen mit Begleitmusik erfreuten. So auch am vergangenen Samstag: Die Jenaer Turmbläser spielten Weihnachtslieder. Als der Hut für die Musiker kreiste, kamen satte 397 Euro zusammen. Die Musiker hatten aber gemeinsam mit Distelschänken-Betreiber Dirk Schneider entschieden, mit dem Geld die Jenzig-Gesellschaft zu unterstützen, die derzeit 4000 Euro für eine neue Dinosaurierfigur für den Saurierpfad aufbringen muss.

Die Figur des Nothosaurus am Saurier-Lehrpfad war am 11. Dezember das Ziel einer Vandalismus-Attacke geworden. Die Figur sei nicht reparabel und müsse nun ersetzt werden, das Geld müsse durch Spenden aufgebracht werden, erklärte Hajo Ratzenberger von der Jenzig-Gesellschaft.

Der Glühweingarten der Distelschänke öffnet am heutigen Dienstag, 16 bis 20 Uhr, zum letzten Mal für dieses Jahr.

Kontoverbindung Jenzig-Gesellschaft: IBAN DE15 8305 3030 0000 1428 32.