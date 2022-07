Gelenk-Ersatz: Ärzte am Uniklinikum Jena informieren Patienten

Jena. Ein künstliches Hüft- oder Kniegelenk: Wie funktioniert das? Was wird da gemacht? Jenaer Ärzte laden ein zur Info-Veranstaltung.

Trotz der Einschränkungen durch Corona konnten in den vergangenen zwei Jahren jeweils über 250 künstliche Hüft- oder Kniegelenke am Endoprothetikzentrum des Universitätsklinikums (UKJ) implantiert werden. Wie sich jetzt zeigt, hätten viele Patienten trotz erheblicher Beschwerden während der pandemiebedingten Einschränkungen auf eine Vorstellung im Krankenhaus verzichtet, so das UKJ. So sähen die behandelnden Ärzte nun teils sehr fortgeschrittene Fälle von Gelenkverschleiß. „Die Patienten sitzen aufgrund von Hüft- oder Knieschmerzen zum Teil im Rollstuhl, wenn sie sich bei uns vorstellen“, sagt Jakob Hallbauer, einer der Hauptoperateure des Zentrums.

Die Experten bieten kommende Woche eine Patienteninfoveranstaltung mit Vorträgen sowie Gelenkwechsel-Operationen an und stehen für Fragen zur Verfügung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Im Klinikum gilt 3G, also vollständig geimpft, genesen oder getestet. Ein Mundnasenschutz muss getragen werden.

27. Juli, 16 Uhr, Universitätsklinikum Jena, Gebäude A, Seminarraum 3