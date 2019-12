Jena. Der Jenaer Studentenchor ist nicht mehr zeitgemäß, zumindest was seinen Namen betrifft.

Gendergerecht: Jenaer Studentenchor benennt sich um

Ihr Chorname fällt aus der Zeit: Das fanden die Sängerinnen und Sänger des Jenaer Studentenchors, die sich wöchentlich für Proben treffen und Konzerte abhalten. Beim sehr gut besuchten Adventskonzert am Dienstagabend wurde die Entscheidung öffentlich gemacht, dass sie künftig unter dem Namen „Collegium Vocale“ auftreten und den Zusatz „Studierendenchor der Friedrich-Schiller-Universität Jena“ führen.

Da sie auch außerhalb von Jena auftreten, habe der Studentenchor vermuten lassen, es würden nur Männer mitsingen, sagte die Moderatorin. Dem ist bekanntlich nicht so, in der 90 Personen starken Gesangsvereinigung sind so viele begeisterte Frauen dabei, dass sie sogar im Oktober eine eigene Unterabteilung als Frauenchor formierten und zum Adventskonzert beispielsweise eine Stück der kanadischen Komponistin Sarah Quartel mit Handglocken aufführten.