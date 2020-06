Genießer-Nachmittag mitten in der Jenaer Innenstadt

Furat Kacar, Inhaber der Gaststätte Köz in der Jenaer Schlossgasse, war beim Aktionstag der Innenstadtinitiative "100 % Jena" am Sonnabend dabei. Der Gastwirt bot Passanten anatolische Vorspeisen zum Verkosten und traditionelle Saz-Musik an. Kacar ist Mitglied des Vereins Initiative Innenstadt Jena, mit der Gastronomen und Händler in der Corona-Pandemie sich gegenseitig unterstützen und gemeinsam für eine lebendige Innenstadt aktiv werden.