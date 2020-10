Genossenschaft Mörsdorf zieht sich aus Milchproduktion zurück

Wie die beiden Vorstände der Agrargenossenschaft Mörsdorf eG, Kathrin Planer und André Peißker, in einem Gespräch mit unserer Redaktion informierten, hat sich der Mörsdorfer Agrarbetrieb entschieden, sich von der Milchproduktion bis zum Jahresende schrittweise zu verabschieden. Die Entscheidung habe man am Anfang des Jahres in Abstimmung mit den Mitgliedern der Genossenschaft getroffen.

In der Gesamtschau betrachtet, sei das keine leichte Entscheidung gewesen, betonte Kathrin Planer. „Um aber die Liquidität und damit den Erhalt des Agrarunternehmens zu sichern, war das für uns die einzige Alternative. Wir sehen in dieser Vorgehensweise die Chance, dass wir als eigenständiger Betrieb bestehen bleiben können“, begründete Kathrin Planer. Ausschlaggebend für den Strategiewechsel des 1991 aus der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft (LPG) hervorgegangenen Mörsdorfer Agrarbetriebes sei in erster Linie der in den letzten Jahren auf einen konstant niedrigen Niveau verbliebene Milch-Preis. „Der Erlös, den wir für unsere produzierte Milch erzielen, ist wirtschaftlich für unser Unternehmen nicht mehr darstellbar. Es ist letztendlich ein Verlustgeschäft, weil wir unsere Kosten für die Produktion nicht ansatzweise erwirtschaften können“, schildert Kathrin Planer. Ausgleichen konnte man die Mindereinnahmen in der Milchviehwirtschaft auch nicht durch die Erlöse in der Feldwirtschaft. Die Erträge in den letzten beiden Jahren reichten auch aufgrund der Trockenheit dafür nicht aus, bekennt Kathrin Planer. Noch 2013 bis 2015 hatte die Genossenschaft die Niedrigzinsphase genutzt, um in moderne Stallanlagen für die Milchviehproduktion zu investieren. Damit schuf man beste Bedingungen für die Milchkühe, erfüllte Kriterien für das Tierwohl und konnte kurzzeitig von steigenden Milchpreisen profitieren. Allerdings habe der Milchpreistrend nicht angehalten, so André Peißker. Seit Anfang des Jahres baut die Agrargenossenschaft ihren Milchviehbestand schrittweise ab. Von den etwa 300 Milchkühen seien bereits 220 Tiere an andere Milchviehbetriebe verkauft worden. Bis zum Jahresende soll auch die letzte Milchkuh aus dem Stall sein, sagt André Peißker. Auch wegen unserer Mitarbeiter, die in der Milchviehwirtschaft tätig waren, haben wir uns nicht für einen radikalen Schnitt entschieden, sondern uns bewusst für eine Streckung über ein ganzes Jahr entschlossen. „Wir wollten einen Übergang, damit die Mitarbeiter die wir nicht halten können, woanders eine neue berufliche Perspektive finden“, sagt Kathrin Planer. Anfang des Jahres seien neun Mitarbeiter hier tätig, derzeit seien es sechs und am Jahresende werden es noch zwei Mitarbeiter sein, ergänzt sie. Man habe die Kollegen bei der Suche nach einer neuen Tätigkeit unterstützt, und ein Großteil hat auch wieder Arbeit gefunden, erzählen die beiden Vorstände der Genossenschaft. Künftig werde der Agrarbetrieb neben der Pflanzenproduktion, die auf einer Fläche von 700 Hektar erfolge, eine Jungrinderaufzucht betreiben. Mit unseren modernen Stallanlagen haben wir beste Bedingungen, und die Zucht soll aus dem eigenen Bestand aufgebaut werden, so André Peißker. Zudem könne man mit den Tieren Weideflächen bewirtschaften. Angedacht sei zudem, Jungrinder aus anderen Agrarbetrieben nach Mörsdorf zur Aufzucht zu übernehmen, ergänzt er.