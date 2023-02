Geparktes Auto gerät in Jena ins Rollen - Mutter und Kleinkind verletzt

Jena. In einer Straße in Jena ist ein Auto plötzlich ins Rollen gelangt. Es raste auf eine Mutter und ihr Kleinkind zu, die nicht rechtzeitig ausweichen konnten und gerammt wurden.

Eine 42-jährige Mutter und ihr 14 Monate altes Kind sind in Jena von einem unbemannten Auto erfasst und verletzt worden. Der geparkte Wagen begann am Montagmittag aus zunächst unklarer Ursache in der Luise-Seidler-Straße zu rollen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Eine 42-Jährige und ihr Kind konnten nicht rechtzeitig ausweichen und wurden von dem Auto gerammt. Der Wagen stieß dann gegen ein anderes geparktes Auto und kam zum Stehen.

Die Frau wurde schwer verletzt. Das Kleinkind erlitt leichte Verletzungen. Beide wurden von eingetroffenen Rettungskräften zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Warum das geparkte Auto vom Parkplatz wegrollte, ist noch unklar. Ein Gutachter wurde den Angaben zufolge zu den Ermittlungen hinzugezogen.

