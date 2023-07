Geparktes Auto stoppt Fahrradfahrer, betrunken auf E-Scooter unterwegs - Die Meldungen aus Jena

Die Polizei in Jena musste mehrfach ausrücken. (Symbolbild)

Jena. Ein Fahrradfahrer wurde durch ein geparktes Auto gebremst und ein Mann war betrunken auf einem E-Scooter unterwegs. Das sind die Polizeimeldung aus Jena.

Ein 38-Jähriger war am Donnerstag um kurz nach 23 Uhr am Bibliotheksplatz betrunken mit einem E-Scooter unterwegs. Die Polizei kontrollierte den Mann und ein Test ergab eine Wert von 0,68 Promille.

Da es sich bei E-Scootern um Kraftfahrzeuge handelt, gilt auch hier die 0,5-Promillegrennze. Den Mann erwartet eine Anzeige und er durfte seine Fahrt nicht fortsetzen, so die Polizei.

Von Auto gestoppt

Recht unsanft wurde am Donnerstagmittag ein Radfahrer durch ein Auto gestoppt. Der 20-Jährige fuhr auf der Semmelweißstraße und wollte in die August-Bebel-Straße abbiegen. Wie die Polizei mitteilte, übersah er ein geparktes Auto und fuhr auf dieses auf. In Folge dessen verletzte sich der Mann leicht.

Telefonleitung heruntergerissen

Ein missglücktes Fahrmanöver eines 55-Jährigen sorgte am Donnerstagvormittag für eine heruntergerissene Telefonleitung. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 55-Jährige mit seinem Transporter durch den Trießnitzweg und touchierte eine Telefonleitung.

Die Leitung riss ab. Auf den Mann wartet eine Anzeige und Kontakt mit dem Versorger wurde aufgenommen, damit die Schäden beseitigt werden können.

Zu zweit auf dem Fahrrad unterwegs

Zwei Personen kamen am Freitagmorgen gegen kurz vor halb vier einem Streifenwagen auf einem Fahrrad entgegen. Die Polizisten kontrollierten die beiden Personen, wobei ein starker Geruch nach Alkohol in der Luft lag. Einen Atemalkoholtest lehnte der 22-jährige Fahrer des Fahrrads ab, so die Polizei.

Daraufhin begann sich der 22-Jährige gegen die Polizisten zu wehren. Der Mann wurde aufgrund des verweigerten Tests und des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt ins Krankenhaus gebracht. Dort wurde dem 22-Jährigen Blut abgenommen.

Während der Fahrt widersetzte sich der 22-Jährige abermals den Polizisten. Deswegen muss er sich wegen mehreren Delikten strafrechtlich verantworten.