Gernewitzer Denkmalhof organisiert besonderen Adventsmarkt

Gernewitz. Zum „etwas anderen Adventsmarkt“ lädt der Gernewitzer Denkmalhof am kommenden Wochenende ein. Das erwartet die Besucher.

Stollen, Glühwein, heißer Apfelsaft und viele Angebote für den weihnachtlichen Gabentisch dürfen auf einem Adventsmarkt nicht fehlen. Auch im Gernewitzer Denkmalhof stehen diese Dinge auf der Ankündigung für den Adventsmarkt, der am kommenden Wochenende stattfinden soll. Was diesen Adventsmarkt so „anders“ macht, wie es im Titel der Veranstaltung heißt, das erklärt sich selbst durch die Teilnehmer: Neben dem Denkmalhof selbst, der aus dem hauseigenen Holzbackofen - wie in alten Zeiten - für die Besucher warmen Zwiebel- und Zuckerkuchen, Fischspezialitäten und selbst gemachte Pizza anbieten wird, hat sich Denkmalhof-Chefin Marion Schöbel weitere regionale Händler für den Tag auf den Hof geholt.

Regionale Produkte, Musik und Angebote für Kinder gehören zum Programm

All ihnen ist gemein, dass ihre Produkte nicht in fernen Ländern und am Fließband produziert werden, sondern dass sie auf regionale und umweltschonende Verarbeitung setzen. Keramik, Honig, Tee, gestrickte Mode für den Winter, naturnah hergestellte Seifen und vieles mehr wird es an den Ständen geben, die im Innenhof und in der Scheune für den Samstag und Sonntag aufgebaut werden, heißt es in der Ankündigung. Jeweils in der Zeit von 13 bis 19 Uhr können die Besucher hier entspannt bummeln, genießen und zusammenkommen. Und auch an die Kinder wurde gedacht: Neben den vielen angebotenen Köstlichkeiten können sie in der Weihnachtsbastelstube tätig werden, während Mama und Papa auf dem Markt ihre Runden drehen oder bei einem Heißgetränk einen kleinen Plausch halten. Auch Ponyreiten für die Kinder und Live-Musik stehen auf dem Programm.

Kristallhof und Hofladen öffnen zeitgleich

Neben den vielen vorweihnachtlichen Angeboten auf dem Denkmalhof selbst kann das Bummeln und Geschenke-Aussuchen auch auf der gegenüberliegenden Straßenseite weitergehen: Der Kristallhof bietet zeitgleich seinen mundgeblasenen und handgemalten Weihnachtsschmuck an und hat zudem den Gernewitzer Feuerwehrverein zu Gast, der mit Glühwein und anderen Leckereien die Gäste verwöhnen möchte. Und in der Parallelstraße wird der Hofladen der Agrargenossenschaft Wöllmisse ebenfalls die Pforten geöffnet haben und sich gemeinsam mit dem Gernewitzer Imkerverein über Besucher freuen. Neben der Präsentation zahlreicher regionaler Produkte, die erst in diesem Jahr durch die Erweiterung der Verkaufsfläche beträchtlich ausgebaut werden konnte (wir berichteten), wird es einen überdachten Trödelmarkt geben, wo Liebhaber gebrauchter, gut erhaltener Gegenstände auf ihre Kosten kommen. Im hauseigenen Café des Hofladens werden Tee und Kaffee, Stollen, Glühwein und andere weihnachtliche Spezialitäten angeboten. „Der etwas andere Adventsmarkt“ in Gernewitz hat bereits eine mehrjährige Tradition und konnte 2019 sein 20-jähriges Jubiläum feiern.