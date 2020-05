Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gesammelt & Aufgespießt

Oh, oh. Jens Napierkowski war am Freitagabend genervt. Der Geschäftsführer des Studentenklubs Rosenkeller beendete nach einer Stunde das, was von ihm und seinem Team so gut gemeint war: In den sozialen Medien hatte die „Rose“ eingeladen, aus einem – Corona-bedingt – drohenden Schaden für den Klub einen Nutzen für alle zu ziehen. Am Johannisstraßen-Tor zum Rosenkeller wurde Bier für zwei Euro statt für sonst übliche 3 bis 3,50 Euro pro Becher verkauft. Auf diese Weise wollte Napierkowski drei und weitere etwa zehn Fässer loswerden, deren Haltbarkeitsdaten nächste Woche und Ende Mai ablaufen. Es geht um Fass-Größen von 50 und 30 Liter. „Und jetzt gibt’s hier ein Happening, das nicht passieren sollte“, sagte Napierkowski. „Ich bin erschüttert, dass die Leute so unvernünftig sind.“ Tatsächlich hatte sich am Bierverkaufsstand in der Johannisstraße eine 20, 30 Meter lange Schlange gebildet, und auf den Treppen an der Neuen Mitte zur Johannisstraße hin ließen sich viele Leute nach dem Bierchenkauf zum Bierchentrinken nieder. Sehr, sehr vorsichtig ausgedrückt, hatten nicht alle Anwesenden die Abstandsregeln der Corona-Verfügung eingehalten. Und Maske – ging ja nicht mit Bierchen.

Das Bier-Happening war wegen der Schließung des Verkaufs in jenem Moment schon deutlich aufgelöst, als zwei Streifenwagen der Polizei und Leute vom Ordnungsamt auftauchten.

Seit 14. März ist die „Rose“ wegen Corona geschlossen. Kurz zuvor habe er sich nichts ahnend jene Bier-Lieferung kommen lassen, die sonst bis zu anderthalb Wochen reiche, sagte Napierkowski. Jetzt hofft er, dass sich Interessenten für ganze Fässer finden. Im Namen der „Rose“, da muss doch was gehen. Allerdings sind wohl Abnehmer mit viel Bier-Stauraum im Bauch gefragt. Happenings lässt die Corona-Verfügung auch im privaten Garten nicht zu.