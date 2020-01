Jonas Zipf (links), Jenakultur-Werkleiter, gab sich beim Neujahrsschwimmen am Schleichersee die Ehre

Was sonst in dieser Woche unerwähnt geblieben wäre.

Gesammelt und aufgespießt

Alkoholfrei abgekühlt

Beim 3. Neujahrsschwimmen im Südbad fing eine Dame hinter vorgehaltener Hand an zu lästern, als sie Jenakultur-Werkleiter Jonas Zipf mit Zylinder auf dem Kopf und blauer Badehose in den Schleichersee steigen sah. „Ach, Herr Zipf kommt wohl direkt von der Silvesterfeier!?“

Diese Anspielung auf Ernüchterungsmaßnahmen der eiskalten Art wies Jonas Zipf auch Nachfrage der Redaktion von sich. Zwar sei er gerade zurückgekehrt von einer privaten Silvesterfeier in Stuttgart. Alkohol jedoch sei für ihn aktuell vollständig tabu – nicht zuletzt als Akt der Solidarität mit seiner schwangeren Frau.

Zugabe, Zugabe!

Unter den Ereignissen des Jahres 2019 gibt es den einen oder anderen Erinnerungsschatz. Einen solchen kann Angela Schubert, die Öffentlichkeitsarbeiterin der Ernst-Abbe-Bücherei, für sich aufbewahren: Sie erinnerte im Zeitungsgespräch an den 25. Lesemarathon im Herbst und ganz besonders an Saša Stanišić. Den Autor des Bestsellers „Herkunft“ hatten die Jenaer schon eingeladen, ehe er den Deutschen Buchpreis zugesprochen bekam. Entsprechend gut besucht war dann die Lesung im Volkshaus. Stanišić präsentierte seinen Text derart gekonnt, dass Angela Schubert etwas erlebte, was sie mit ihren 25 Jahren Lesemarathon-Erfahrung noch nicht kannte: Der Autor musste einem starken Chor von Zugabe-Rufen Folge leisten.