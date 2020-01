Was sonst in dieser Woche unerwähnt geblieben wäre

Gesammelt und aufgespießt: Klatsch aus Jena

Wir sind die Größten

Es ist ein latentes Gefühl bei Journalisten: Na? Dieser Artikel oder jener, den du gerade verfasst hast, der könnte Ärger auslösen. Manchmal sind Autoren aber auch perplex, sagen sich: Dieses Haar in der Suppe hätte ich nie gesehen. Beispiel: unser Beitrag über eine Befragung der Jenaer Fraktions-Chefs, was sie von der Koalitionslosigkeit und den somit wechselnden Mehrheiten im Jenaer Stadtrat halten. Jenas Linken-Landtagsabgeordneter Torsten Wolf echauffierte sich im sozialen Netz darüber, dass die Fraktions-Chefin der Linken mit ihrem Statement in dem Beitrag unter sieben Amtsschwestern und -Brüdern an vorletzter Stelle erwähnt wird. Noch hinter der AfD! Und obwohl die Linken mit neun gewählten Stadträten die größte Fraktion darstellen! – Die Kritik macht ratlos und lässt sich mit Wolfs bekannter Dünnhäutigkeit nicht hinreichend erklären. Vielleicht denkt er im Internet-Modus: Die zuerst aufgelisteten Inhalte in der Suchmaschine werden am meisten aufgerufen. Nach hinten hin wird weniger gegoogelt. – Okay: Nach der nächsten Stadtratswahl veröffentlichen wir abermals eine Umfrage unter den Fraktionen. Dann werden die Linken zuerst erwähnt, selbst wenn sie nur noch drei gewählte Stadträte haben. Versprochen!

Insel-Phobie

CDU-Fraktions-Chef Guntram Wothly fand in dieser Woche redaktionelle Erwähnung, nachdem er auf seinem Smartphone letzte Fotos versandt hatte vom Inneren des Hauses Inselplatz 9a, ehe dieses Wohn- und Soziokultur-Gebäude nächsten Tages zu Gunsten der Uni-Campus-Bebauung abgerissen wurde. Wothly wollte mit der Bilddokumentierung von Gerümpel und Schmutzecken seine Zweifel bekunden an der Soziokultur, wie sie in der „Insel 9a“ gepflegt wurde. Nun, sagt Wothly, sei im sozialen Netzwerk kommentiert worden, dass auch bei ihm daheim einmal Fotos gefertigt werden könnten. Drum wolle er klarstellen: Er habe die Fotos gar nicht selbst gemacht, sondern nur als Fundstücke im Netz weitergeleitet. Und er fügte gegenüber der Klatschredaktion lächelnd hinzu: „Ich wäre da auch nie reingegangen.“

Der Zehntel-Triathlet

Vor Monaten rätselten wir: Weshalb trifft man Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) und Jenas Triathlon-Urgestein Hubert Hammerl bei Trainingsbesprechungen im Freizeitbad GalaxSea? So richtig wollte der OB noch nicht mit einer Erklärung rausrücken. In seiner aktuellen Videobotschaft nun dies: Beim diesjährigen Paradies-Triathlon würden allein um die 30 Teams der Stadtverwaltung starten. Für den Ein-Zehntel-Triathlon – 400 Meter schwimmen, 18 Kilometer Rad fahren, 4,2 Kilometer laufen – gehe je eine Person je Disziplin fürs Team an den Start. Und er selbst wolle erstmals alle drei Disziplinen am Stück schaffen, sagte der OB. Sehen wir ihn im Stadtrat oder bei Pressegesprächen jetzt öfter in Trainingsklamotten?