Was sonst in dieser Woche unter den Tisch gefallen wäre

Gesammelt und aufgespießt

Nach Hause

Endlich sagt es mal einer. Unser Leser Frank Wiskandt hat als alter Zeissianer natürlich die Berichterstattung über den Neubau des Zeiss-Campus in der Zeitung wahr genommen, wie er schreibt. Dass alle Tochterfirmen an einem Standort zusammengelegt werden – „gut so“, merkt er an. Und: „Da wäre es doch auch an der Zeit, dass die Konzernleitung endlich von Oberkochen nach Jena übersiedelt, dorthin, wo Carl Zeiss die Firma seinerzeit gegründet hat, nämlich in Jena!“

Und ja, obendrein sieht Herr Wiskandt hier „eine gute Gelegenheit, über den FC Carl Zeiss nachzudenken und endlich den Club, der jedes Wochenende den Namen durch das Land trägt, zu unterstützen“.

Dabei hoffen wir inständig, dass der Zeiss-Campus-Neubau von den leider Jena-typischen Fassaden-Schmierereien verschont bleibt. Wenn die in dieser Tätergruppe augenfällig besonders aktiven FCC-Fans zuschlügen, gäben sich die Konzernchefs aber wohl nicht einmal im Ansatz jenen Gedanken hin, zu denen Herr Wiskandt rät.

Flotter Slogan

Ein hübscher Fan-Schal des FCC ist einer Leserin untergekommen: „Rasen ist unser Leben“ lautet der Slogan. Und die Leserin enthüllt messerscharf den Doppelsinn: „Wenn ich mir den Schal ins Auto hänge, habe ich vermutlich bei jeder Verkehrskontrolle einen echten Mehrwert.“ Schon um nicht Ziel von Fan-Unmut zu werden, möchte die Leserin ihren Namen nicht öffentlich sehen. Aber ob Fans wegen dieses Scherzes wirklich vor Wut rasend werden?

Chef testet die Ware

Jenoptik-Chef Stefan Traeger hat sich beim Jahresempfang des Unternehmens als fleißiger Tester der eigenen Produkte geoutet. Pikant daran: Jenoptik stellt unter anderem eine Reihe von Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen her. Auch in Jena stehen insgesamt acht fest installierte Blitzer des Unternehmens. Der zwischenzeitlich getestete Panzerblitzer wurde nicht gekauft. Für ein paar unerfreuliche Rechnungen hat es bei Stefan Traeger offenbar trotzdem gereicht. Den im Foto abgebildeten Schal kann irgend eine gute Seele ja mal an Stefan Traeger übergeben.