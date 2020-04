Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gesammelt und Aufgespießt

Der Mund-Nasen-Schutz-Markt mag in Jena gelegentlich überheizt sein. Die Preise hie und da! Es geht auch anders: Leander Knorre und sein Team von der Rats-Apotheke zum Beispiel haben kurzfristig einfache OP-Masken besorgt – mit denen man besser Luft holen könne und weniger Brillenbeschlag habe. Knorre wollte aber „keinen Gewinn machen, sondern unseren Kunden und anderen helfen“, wie er sagt. Also wurde die Maske als Geschenk angeboten und im Gegenzug um eine Spende von einem Euro pro Maske für das Kinderhospiz Mittelthüringen gebeten. Bis Mitte dieser Woche sammelte die Rats-Apotheke mit Hilfe der Masken-Ausgabe 5000 Euro an Spenden. Wer sich derart einen Mund-Nasen-Schutz besorgt hat, kann behaupten: Hinter dieser Maske steckt mehr.

Aufhören ist mitunter schwer und im Falle von Sabine Tauscher ganz besonders. Die Inhaberin des Hutladens am Engelplatz wollte – so in dieser Zeitung zuletzt am 11. März vermeldet – nach Jahrzehnten ihr Geschäft aufgeben und bis zum 23. April den Schlussverkauf laufen lassen. Nur kam ihr dabei die Corona-Pandemie samt Einzelhandelssperre in die Quere. Jetzt freut sich Sabine Tauscher über die Lockerung der Allgemeinverfügung und die Freigabe zur Wiedereröffnung. Vor diesem seltsamen Wiederbeginn habe sie schon ein Kribbeln verspürt, sagt sie. Ein, zwei Monate wolle sie ihren Laden am Engelplatz nun noch offenhalten. Vor Sabine Tauschers Beharrlichkeit beim Schlussspurt könnte man glatt den Hut ziehen.

Was machen Kommunalpolitiker in Zeiten der Pandemie? – An keinem Abend mehr ewige Fachausschusssitzungen! Folglich muss die Langeweile obsiegen. Nicht so bei Stefan Beyer. Der FDP-Stadtrat besann sich auf seine Freizeitläufe, ging noch öfter als sonst joggen und setzte sich ein Ziel: der erste Halbmarathon meines Lebens. Gemäß Pandemie-Verfügung ganz allein, lief Beyer in dieser Woche via Paradies bis Lobeda-Ost und zurück: 21,2 Kilometer in zwei Stunden, zwölf Minuten. Hauptsache, die Pandemie dauert nicht so lange an, dass Beyer in der Zeit noch fit für den Voll-Marathon wird.