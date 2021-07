Gesammelt und aufgespießt

Nicht unwichtig: die Fassade

Am Rande des Pressegesprächs zum Fassadenpreis, den Elisabeth Wackernagel (CDU) seit 28 Jahren begleitet und auch als Privatperson sponsert, gab die ehrenamtliche Tausendsassa – man sollte allein für Frau Wackernagel nach einer weiblichen Form dieses Ausdrucks suchen – den Herren noch Bekleidungstipps. Hans-Peter Zillich vom Immobilen- und Versicherungsunternehmen Aicon bekam ein ausschweifendes Lob für sein gut rasiertes Antlitz, ebenso Bürgermeister Christian Gerlitz, der strahle ohne Bart regelrecht. Bärte seien also mit großer Vorsicht zu genießen, sagt Elisabeth Wackernagel. Und sie gibt nicht nur Ratschläge für ein strahlendes Gesicht, sie weiß auch, dass die Socken viel verraten über einen Mann. Gerlitz wirft einen prüfenden Blick auf die eigenen: schwarz. Wackernagel lobt, vor allem müssten sie mindestens wadenhoch sein. Diese unsäglichen Füßlinge, die vom Schuh verschluckt den Knöchel freilegen, sind weit entfernt von Stil und Geschmack. Mit der Fußverhüllung könne man auch gern mal einen Akzent setzen: rot mache sich da gut, schlägt Wackernagel vor. SPD-Mann Gerlitz nahm sich auch prompt vor, öfter mal die rote Socke zu zeigen.

Katze aus dem Grab befreit

Achtung, das geht ans Herz: Rathaus-Sprecher Kristian Philler erhielt am Donnerstag den Anruf einer alten Freundin: Sie sei auf dem Nordfriedhof von Kindern auf das Miauen aus einer denkmalgeschützten Gruft hingewiesen worden.

Wie bekommt man die Katze aus dem Grab? Das Tier war offenbar von oben in die Einhausung geglitten und fand nicht mehr heraus. Leute von der Friedhofsverwaltung seien erst am nächsten Morgen verfügbar, um den Schlüssel für die Tür zur Gruft herauszugeben, so der vorläufige Stand der Dinge. Also fragte Philler bei der Jenaer Feuerwehr nach. Und die war bereit zu helfen, knackte das Schloss und gab dem Kater die Freiheit zurück. Anwesende Kinder sollen in ihm einen gewissen „Luke“ aus dem nahen Wohngebiet wiedererkannt haben. Auf alle Fälle war „Luke“ – siehe Bild – nach der Befreiung sehr lucky.

Personendaten-Wahn

Die Freiheit hat Grenzen gehabt während der vergangenen Pandemie-Monate. Derweil dringen Leute auf ihre Freiheit, sich gezielt von Mitbürgern mit Corona-Infektion distanzieren zu können: In der Stadtverwaltung, so war zu hören, gibt es zu diesem Zweck gelegentlich Personendaten-Anfragen, die freilich nicht beantwortet werden. Von Angst getriebenes Denken, das Angst macht.