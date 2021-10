Gesamtzahl der Coronafälle im Saale-Holzland steigt auf 5001

Eisenberg. Drei neue Infektionen im Saale-Holzland

Am Montag wurden dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises drei Corona-Fälle gemeldet. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Infizierten im Landkreis seit Pandemiebeginn im März 2020 auf 5001.

Einer der drei neuen Fälle ist in einer Schule im Landkreis aufgetreten, somit wurden in der betroffenen Klasse drei positive Fälle bestätigt, und es kam eine weitere Klasse der Schule mit einem positiven Fall hinzu. Der dritte der am 4. Oktober gemeldeten Fälle ist eine Kontaktperson, diese befand sich bereits in Quarantäne.