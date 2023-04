Gescheiterte Kleider-Diebin – Straßenbahn rammt gestürztes Fahrrad – Jenaer Drogerie-Dieb in Naumburg gefasst

Jena. Das sind die Polizeimeldungen für Jena:

Voll bepackt mit neuen Sachen

Eine 49-jährige Frau versuchte Kleidung in Jena zu klauen und wurde erwischt. Die 49-Jährige war nach Polizeiangaben in einem Bekleidungsgeschäft in der Goethestraße unterwegs und entnahm mehrere Bekleidungsstücke aus der Auslage. Dann begab sie sich in die Umkleide und kam ohne Sachen in der Hand wieder raus. Die hatte sie in ihrer Tasche verstaut. Das fiel einer Mitarbeiterin auf, welche die Frau in der Folge ansprach und festhielt bis die Polizei kam. Anzeige ist erstattet.

Gescheitert

Unbekannte versuchten am Dienstag den Katalysator von einem Mitsubishi zu entwenden. Nach Angaben der Polizei war das Auto in der Hugo-Schrade-Straße geparkt. Der oder die Diebe scheiterten jedoch bei der Demontage, sodass der 33-jährige Fahrzeugbesitzer den Katalysator herunterhängend auffand.

Mit Fahrrad gestürzt

Dienstagmorgen ereignete sich in der Kahlaischen Straße ein Verkehrsunfall. Nach Polizeiangaben wollte eine 22-jährige Radfahrerin die Straßenbahngleise an der Brauerei queren, als sie mit einem Rad in die Gleise geriet und stürzte. Sie verletzte sich leicht. Eine heranfahrende Straßenbahn bremste nicht rechtzeitig und stieß in der Folge gegen das Fahrrad.

Auto-Treter landet im Gewahrsam

Die Polizei nahm am Dienstagnachmittag auf dem Eichplatz einen 40-Jährigen mit Handschellen fest. Nach Angaben der Polizei, habe der 40-jährige Mann die Aufmerksamkeit der Passanten auf sich gezogen. Er lief über den Eichplatz und schrie herum. Dann trat und schlug er auf einen geparkten Ford ein.

Die eintreffenden Polizisten erhoben die Personalien, um eine Anzeige gegen den Mann erstellen zu können. Dann erteilten sie ihm einen Platzverweis. Nach Angaben der Polizei habe der Mann keine Einsicht gezeigt, weswegen die Polizisten ihm androhten, ihn festzunehmen. Was die Polizisten dann auch taten. Der 40-jährige widersetzte sich, woraufhin er mit Handschellen gefesselt und auf die Dienststelle gebracht wurde.

Räuberischen Dieb im Zug gestellt

Dass Polizeiarbeit auch über Bundeslandgrenze hinweg erfolgreich ist, zeigte ein Sachverhalt gestern, welcher in Jena begann und in Naumburg seinen Abschluss fand. Ein Drogeriegeschäft unterm Markt informierte nach Polizeiangaben über einen stattgefundenen räuberischen Diebstahl. Eine männliche Person wollte in den Nachmittagsstunden zwei Parfümproben klauen und wurde vom Verkaufspersonal darauf angesprochen.

Der Täter stieß den Mitarbeiter weg und flüchtete aus dem Markt. Dabei ließ er seine Beute im Wert von über 200 Euro zurück. Im Anschluss stieg der Täter in einen Zug und fuhr in Richtung Leipzig. Die alarmierten Kollegen in Naumburg konnten dem 22-Jährigen im Zug die Anzeige übergeben.

