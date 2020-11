Am Geburtstag bekommt man Geschenke und es wird gefeiert. Doch nach Feiern ist Ralf Kleist, dem passionierten Kümmerer von Jena, an seinem Geburtstag nicht.

1.Warum nicht?

Weil der 9. November in der Geschichte Schönes und auch viel Unschönes gebracht hat. Mir ist es wichtiger, jetzt an die zu denken, die wir nicht sehen – die Alten und Einsamen. Deshalb habe ich mit Partnern die „Initiative gegen Einsamkeit im Alter“ gegründet. Wir haben uns vorgenommen, Senioren, die allein zu Hause leben, eine Weihnachtsüberraschung zu bereiten. Wir hatten zu Ostern 140 Osterkörbchen an alte Menschen in der Stadt verteilt. Jetzt wollen wir 500 Weihnachtsgeschenke organisieren. Sie sind für die gedacht, die niemanden haben, der ihnen in der Corona-Zeit beisteht.

2.Wie wollen Sie das schaffen

Wir haben schon Partner: die Begegnungsstätten in der Closewitzer Straße und die „Jahresringe“, auch die Sozialmanagerin von Jenawohnen hat Hilfe zugesagt. Andere Wohnungsgesellschaften wünschen wir uns als Helfer. Sie können zwar keine Daten ihrer Mieter weitergeben, aber sie können unsere Geschenke an ihre älteren Mieter verteilen. Supermärkte könnten uns Dinge spenden, die wir in Weihnachtstüten stecken, Gärtnereien kleine Weihnachtssterne sponsern, die wir hübsch verpacken. Und wir möchten die Jenaer bitten, uns zu unterstützen. Wenn jeder fünf Euro überweist, können wir das schaffen. Für die ersten 100 Überweisungen werde ich jeweils 5 Euro drauflegen.

3. Wo kann sich melden, wer helfen will?

Wer mitmachen will und Ideen hat, kann sich bei der Diakonie-Kreisstelle melden, oder über Facebook mit mir Kontakt aufnehmen. Überweisungen sollten auf das Konto gehen: Evang. Kita e.V./Kulturkirche DE 34 8305 3030 0000 0416 10, VZ: Weihnachtsüberraschung für Senioren.