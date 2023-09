Geschichten aus dem Café Fesch

Jena. Am 12. September gastiert der Wiener Liedermacher Voodoo Jürgens im Circus MoMoLo in der Saalestadt.

Wien bedient etliche Klischees: Sissi, Kaiser Franz Joseph, Schloss Schönbrunn, Hans Moser, Kaffeehäuser, Prater, Donau, Schmäh, Schlagobers – die Liste ist lang. Manch einer neigt dazu, die österreichische Landeshauptstadt auf jene Schlagwörter zu reduzieren oder zu verkitschen.

Tragischen Geschichten aus einem Café im 15. Bezirk

Es gibt aber noch ein anderes Wien. Eines, in dem man keine Touristen antrifft. Und wenn doch, dann haben sie sich meistens verirrt. Das andere, weniger repräsentative Wien befindet sich mitunter jenseits des sogenannten Gürtels, der Wiener Stadtautobahn. Bezirke wie Ottakring, Hernals oder Rudolfsheim-Fünfhaus versprühen einen ganz eigenen, einen authentischen Charme: schmucklose Fassaden, grindig-schmuddelige Cafés und verrauchte Eckkneipen und Spelunken, die man in Wien Beisl nennt. Diesen Besagten Orten und auch den Wienern, die dort tagein, tagaus ein mitunter trostloses Dasein fristen, hat der Wiener Liedermacher Voodoo Jürgens ein schmähgetränktes Denkmal gesetzt. Er entwirft ein kleines Panoptikum aus Gescheiterten, Glückspiraten, Kriminellen und Abgehängten. Der Song „Drei Geschichten ausn Café Fesch“ war der erste auf seinem Debütalbum „Ansa Woar“ von 2016 – und ad hoc fand man sich in einem Kosmos aus Drogen, Gewalt und Sex wieder.

Selbsttitulierter Wiener Soul erklingt in der Saalestadt

Auch 2019, als Voodoo Jürgens bei der Jenaer Kulturarena auftrat, eröffnete er sein Konzert mit den tragischen und absurden Geschichten aus jenem Café im 15. Bezirk. Am Dienstag, den 12. September, wird Voodoo Jürgens erneut der Saalestadt einen Besuch abstatten, wenn er dann im Circus MoMoLo mit seinen Mitstreitern seinen selbsttitulierten Wiener Soul präsentieren wird.

Die Millionenmetropole mit dem berühmten Riesenrad war für den 40-Jährigen, der als David Öllerer in Tulln an der Donau das Licht der Welt erblickte, ein Fluchtpunkt, wollte er doch der feindseligen Enge seiner niederösterreichischen Heimat entkommen. Seine Kindheit und Jugend in der Kleinstadt besingt der Barde, dessen Vater im Gefängnis saß, gar bittersüß im Lied „Tulln“. Im vergangenen Jahr veröffentliche der Wahl-Wiener, der sich unter anderem von seinem Landsmann Wolfgang Ambros inspiriert zeigt, sein nunmehr drittes Album „Wie die Nocht noch jung war“. Auf diesem befindet sich auch „Federkleid“, eine zutiefst melancholische Elegie über die Vergänglichkeit, die unterlegt mit Geige, Kontrabass und Akkordeon mitunter an Georg Trakl oder gar Leonard Cohen erinnert. Erstmals auf sich aufmerksam machte Voodoo Jürgens 2016 mit „Heite grob ma Tote aus“ – ein tiefschwarzer Erguss, welcher den morbiden Charme der Donaumetropole beschwört. Angeblich soll der Künstler in Wien auch als Friedhofsgärtner gearbeitet haben.

Voodoo Jürgens, 12. September, Circus MoMoLo, Ballhausgasse 3, Jena, Karten an der Abendkasse