Das Alte Schloss Dornburg wird als Kongresszentrum von der Jenaer Universität genutzt. Hier findet am Donnerstag die Kooperationsbörse des BVMW-Kreisverbandes und der FSU statt.

Gespräche führen und Kontakte knüpfen in Dornburg

Dornburg. Partner für Entwicklung oder Vermarktung innovativer Produkte zu finden, ist für kleine Unternehmen nicht einfach. In Dornburg gibt es eine Börse dafür.

Seine innovativen Ideen anderen vorstellen und Partner für die Umsetzung finden oder Kooperationen zwischen Wissenschaft und Industrie anbahnen - das ist möglich bei der Ostthüringer Kooperationsbörse des verarbeitenden und produzierenden Gewerbes. Veranstaltet wird diese alljährlich vom Kreisverband der Mittelständischen Wirtschaft und der Jenaer Universität. Nach Pandemiepause laden die Organisatoren jetzt wieder zu einer Präsenzveranstaltung ins Alte Schloss nach Dornburg ein.

Am Donnerstag, 9. September, treffen sich dort Vertreter von 58 Unternehmen aus Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg, Brandenburg, Hessen und Bayern. Vertreten sein werden Firmen aus den Branchen Metallverarbeitung, Optik, Elektronik, Softwareentwicklung, Gerätebau, 3D-Druck, Robotik, und mehr. 30 Firmen stellen sich in einer kleinen Produkteschau vor, darüber hinaus gibt es Gesprächsrunden, um Leistungsangebote und Kooperationswünsche publik machen zu können. AS