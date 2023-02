Gespräche nach schweren Unfällen bei Zöllnitz

Bushaltestelle an der Landstraße 1077 bei Zöllnitz.

Zöllnitz. Nach mehreren schweren Unfällen wird nach Lösungen gesucht, wie die Landstraße 1077 bei Zöllnitz sicherer gemacht werden kann.

Nach mehreren schweren Unfällen an der Landstraße 1077 suchen die Gemeinde Zöllnitz und das zuständige Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr (TLBV) gemeinsam nach einer Lösung, wie Gefahrenstellen entschärft werden können. Wie Bürgermeisterin Grit Sachse (CDU) während der jüngsten Gemeinderatssitzung sagte, hat das TLBV einem Vor-Ort-Termin zugesagt. In Abstimmung mit der Unteren Verkehrsbehörde des Saale-Holzland-Kreises sollen dann gegebenenfalls Maßnahmen beschlossen werden.

Bei einem Unfall an der Bushaltestelle war Anfang Januar eine 85-jährige Frau von einem Transporter erfasst und tödlich verletzt worden. Die Gemeinde hatte daraufhin gefordert, in dem Abschnitt die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 Kilometer pro Stunde auf 50 herabzusetzen. „Wir wollen aber keine Vorwürfe machen, da die Untersuchungen zum Unfall noch laufen“, so Sachse im Gemeinderat.

Zu einem weiteren Unfall war es Ende Januar gekommen, als ein 14-jähriger Fahrradfahrer von der Unterführung am Bahnhof Neue Schenke kommend die Landstraße in Richtung Zöllnitz überqueren wollte und mit einem Auto zusammenstieß. An dieser Stelle wünscht sich die Gemeinde eine Ampel.

