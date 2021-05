Gesundheitsamt bezieht Waldkliniken Eisenberg

Saale-Holzland. Umzug von Stadtroda nach Eisenberg unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ab Montag soll das neue Amt einsatzbereit sein

Das Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises ist in dieser Woche in das „alte“ Bettenhaus der Eisenberger Waldkliniken umgezogen. Grund für den Umzug, der unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchgeführt wurde, war die Kündigung der bisherigen Räumlichkeiten in der Heinrich-Heine-Straße in Stadtroda.

Alles lief wie geplant: Am Mittwoch, 25. Mai, wurden die Telefonanlage und die Technik am alten Standort abgebaut, sodass der Aufbau und die Inbetriebnahme in Eisenberg am Donnerstag erfolgen könne. Bereits in den letzten Wochen wurden die Räume baulich und technisch für die künftige Nutzung hergerichtet. Landrat Andreas Heller betonte: „Es ist nicht selbstverständlich, dass so ein komplexer Vorgang so gut klappt. Jetzt können wir erstmal aufatmen.“

Auch die Mitarbeiter sind mittlerweile in die neuen Räumlichkeiten eingezogen. Die unterstützenden Bundeswehrsoldaten sowie ein Teil der Hygienefachkräfte werde vorerst weiterhin in Räumen des Bereichs Brand- und Katastrophenschutz in Stadtroda arbeiten. Diese wurden vom Gesundheitsamt schon vorher zusätzlich genutzt.

Nach Angaben des Landratsamtes soll die Einsatzfähigkeit am neuen Standort am Freitag, 28. Mai, weitgehend, am Montag, 31. Mai, vollständig hergestellt sein. In der Zeit des Umzugs führte ein Labor in Jena übergangsweise die vom Amt veranlassten PCR-Tests durch. Ab Montag werden die Tests in den Räumlichkeiten des Gesundheitsamtes in Eisenberg realisiert.

Das Gesundheitsamt in Eisenberg wird über einen barrierefreien Eingang im Erdgeschoss begehbar sein. Dieser wird direkt am Waldparkplatz liegen, wo für Mitarbeiter und Besucher außerdem Stellflächen zur Verfügung stehen werden. Auch die Abstrichstelle für das Durchführen von Corona-Tests wird sich in Zukunft im Erdgeschoss befinden und über einen separaten Eingang verfügen.