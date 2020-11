Gewalt gegen Frauen: Stadtkirche Jena leuchtet orange

Das Netzwerk gegen häusliche Gewalt will am internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen die Betroffenen ins öffentliche Bewusstsein rücken. Dass auch 20 Jahre nach der Einführung des Gedenktages die Thematik keineswegs an Aktualität verloren habe, zeige die Thüringer Polizeistatistik von 2018: Insgesamt wurden fast 3000 Fälle von häuslicher Gewalt in Thüringen erfasst, in etwa 78 Prozent waren Frauen und Mädchen betroffen. Pro Tag erleben also etwa sechs Frauen und Mädchen in Thüringen häusliche Gewalt. Etwa jeden dritten Tag wird in Deutschland eine Frau durch ihren Partner oder Expartner getötet.

Am Mittwoch, 25. November, möchte das Netzwerk an jene Frauen erinnern, die verletzt, gedemütigt oder getötet wurden. So will man ab 17 auf dem Marktplatz in Jena Kerzen für jede Frau, die von Gewalt betroffen ist, anzünden. Außerdem wird von 17 Uhr bis Mitternacht die Stadtkirche orange angeleuchtet. Damit beteiligt sich das Jenaer Netzwerk an dem 2015 ins Leben gerufenen Projekt „Orange the World“ der „UN Women“, welches das Ende von Gewalt an Frauen und Mädchen fordert.

Bereits heute organisiert das Netzwerk ab 18 eine Online-Veranstaltung zum Thema Femizide. Um den 25. November herum ist das Netzwerk in Lobeda und Winzerla mit Infoständen vertreten.