Glasscheiben der Jenaer Thulb werden künstlerisch beschriftet

Jena. Der Kunstverein präsentiert in der nächsten Zeit fünf Veranstaltungen in Kooperation mit mehreren Kulturstätten. Los geht es am Samstag, 1. April.

Von April bis Juni präsentiert der Jenaer Kunstverein fünf Veranstaltungen an verschiedenen Orten und in Kooperation mit mehreren Kulturstätten. Die Aktionen greifen unterschiedliche Kunst- und Ausdrucksformen auf (Musik/Sound/Video, zeitgenössischer Tanz, Schauspiel, Lyrik) und erweiterten das künstlerische Programm des Kunstvereins, heißt es in einer Mitteilung.

Die erste Veranstaltung ist eine „Schreib-Performance“ mit Axel Malik am Samstag, 1. April, 16 Uhr, im Foyer der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek. Malik werde dort großflächig Glasscheiben beschreiben. „Es entstehen rätselhafte, unlesbare Zeichen, die in den darauffolgenden Wochen als temporäre Interventionen sichtbar bleiben.“ Der Jenaer Mike Rucinski übersetzt die Bewegungen des Künstlers während der Performance in Klänge. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit, Axel Malik Fragen zu stellen.

Es „rumpelt“ im Trafo

Eine weitere Aktion des Kunstvereins ist „Rumpeln“ am Mittwoch, 19. April, 19 Uhr, im Trafo. Die „Noice-Performance“ setze auf „die Interoperabilität von elektronischen Geräuschen, Körper und Videos, die alle der gleichen exzessiven Strategie ausgesetzt sind, immer zwischen Brutalität und Unbeholfenheit balancierend – hartnäckig, unversöhnlich, tobend, aggressiv, aber mit kathartischem Ausgang“, heißt es. Der Eintritt ist frei, im Anschluss findet ein Konzert mit Wacław Zimpel statt.

Bereits jetzt lädt der Kunstverein auch zum Sommerfest am 16. Juni im Glashaus im Paradies ein. „Zusammen mit der Galerie ,Huber & Treff’ feiern wir die Kunst und den Sommer.“ Im Rahmen des Fests mit heißem Grill, kühlen Getränken und anregenden Begegnungen finden drei Performances statt: von Ana Barros und Josefina Valdovino, Enrico Sutter sowie den „traurigsten Cheerleadern der Welt“.