Gönnatal: Jetzt Vogelfutter selbst ernten

Die Blüte ist vergangen, doch die Sonnenblumen auf den Feldern der Gönnatal Agrargenossenschaft stehen bewusst noch weiter am Straßenrand. Die Blühstreifen in Rödigen, Vierzehnheiligen und Closewitz können jetzt Bürger abernten, um die Sonnenblumenkerne für die Fütterung von Vögeln im Wintern aufzubewahren, berichtet Tristan Sammer, Chef der Pflanzenproduktion. Die Agrargenossenschaft hatte ihre Blühflächen in diesem Jahr verdoppelt und im Sommer auch kleine Samentüten mit einer Mischung bienenfreundlicher Pflanzen verteilt, damit sie Bürger in ihren Blumenkästen und im Garten aussäen können.