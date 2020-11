Gönnataler Gänse: Eine Konstante bei vielen Unsicherheiten

In diesem Jahr ist - wegen Covid-19 - vieles anders als sonst. Und wahrscheinlich wird auch das Weihnachtsfest von vielen Familien anders gefeiert als sonst üblich. Ob sich rund um die Festtagstafel Großeltern, Eltern, Enkel, Tanten und Onkel oder Freunde in großer Runde gemeinsam versammeln können, das steht noch in den Sternen. Es könnte auch sein, dass die Festtagsbraten auf dem Tisch mangels Gästen etwas kleiner ausfallen.

„Da habe ich mir schon ein paar Sorgen gemacht, ob wir unsere 7600 Weihnachtsgänse, die wir in diesem Jahr aufziehen, auch an den Mann bringen können“, gesteht Rainer Schmidt. Er ist bei der Gönnatal Agrargenossenschaft für die Geflügelaufzucht verantwortlich. Doch seit wenigen Tagen ist Schmidt wieder entspannter. Offensichtlich sind seine Gänse eine Konstante bei dem an sich ziemlich unsicheren Weihnachtsfest 2020.

„Obwohl durch die Schließung von Gaststätten auch zahlreiche traditionelle Martinsgans-Essen ausfallen mussten, haben die Martinsgänse, die bei einem unserer Partner in der Region aufgezogen und bei uns geschlachtet wurden, ihre Abnehmer gefunden“, berichtet Stefan Lüdke, Chef des Agrar-Tochterunternehmens Gönnataler Geflügel- und Wildspezialitäten. „Zwar konnten wir unsere Festessen zum Martinstag diesmal nicht im Saal in Altengönna abhalten, doch unsere Kunden sind uns treu geblieben, sie haben sich ihre gebratene Gans oder Teile davon eben mit nach Hause genommen“, erzählt er.

Dies und auch die bereits jetzt steigende Nachfrage nach dem Großgeflügel in den Geschäften der Gönnataler Direktvermarkter lassen die Bauern optimistisch aufs Jahresende schauen. In der Küche des „Cafe: ok“, in der sonst für diese Jenaer Gaststätte und für zahlreiche Schulen und Kindergärten in der Region gekocht wird, kommen zu Weihnachten viele Gänse in den Ofen. „Wir bieten unserer Kundschaft fertige Gänsebratenportionen zum Abholen an, werden darüber hinaus auch einen Lieferservice für frisch geschlachtetes Geflügel einrichten“, berichtet Lüdke. Zudem habe man mit dem Lieferservice „i-bring“ eine Partnerschaft geschlossen, der ebenfalls zu Weihnachten Gönnataler Festtagsbraten ausliefern wird.

Doch so lange wollen offenbar manche nicht warten. „Viele Kunden wollen schon jetzt Gänse haben, mancher hat vielleicht Sorge, dass wegen Corona die Geschäfte schließen müssen, dass Ausgangsbeschränkungen verhängt werden oder die Nachfrage steigt“, sucht Lüdke nach einer Erklärung. In seinem Betrieb in Altengönna wird jedenfalls deshalb bereits in dieser Woche mit der Schlachtung der Tiere begonnen, die von der Agrargenossenschaft aufgezogen wurden.

„Die Tiere sind jetzt gut 20 Wochen alt, so wie es für die bäuerliche Freilandhaltung vorgeschrieben ist, und sie haben sich gut entwickelt“, sagt Rainer Schmidt. Als er und seine Kollegen die Gössel im Juli wenige Stunden alt in ihre Obhut genommen haben, brachten die gelben, flaumigen Küken gerade einmal 30 Gramm auf die Waage. „Jetzt haben sie sich an die sieben Kilogramm Lebendgewicht angefuttert“, freut sich Schmidt.

Seit August sind die Tiere auf den Feldern im Gönnatal zwischen Nerkewitz und Lehesten auf der Weide. „Die Kollegen vom Feldbau haben neben dem Grünland für die Gänse fast zwölf Hektar Mais angebaut.“ Der reife Mais wird partiell umgebrochen, dann kann das Federvieh sich selbst versorgen. „Dadurch sind die Tiere in Bewegung, das ist gut für die Fleischqualität“, sagt Schmidt. Jetzt im November sei der Mais allerdings alle, da gebe es Kraftfutter.

Dass in diesem Jahr früher mit der Schlachtung der Weihnachtsgänse begonnen wird, hat für Schmidt noch einen anderen positiven Effekt. Die Vogelgrippe ist mit Zugvögeln aus dem Norden wieder in Deutschland angekommen. „Wegen der Geflügelgrippe ist in Schleswig-Holstein schon wieder eine Einstallpflicht verfügt worden, da macht man sich schon Sorgen, dass der Virus auch zu uns kommt“, räumt er ein. Zwar sei das Gönnatal und die Region kein Rastgebiet für Zugvögel. Doch sicher könne man nie sein. Der Platz in den Ställen in Lehesten reiche zwar für 7600 kleine Gössel, aber nicht für genauso viele ausgewachsene Gänse. Um so besser sei es, wenn die Zahl der Tiere auf der Weide nun Woche für Woche kleiner werde.