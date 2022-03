Die Idee, mit einem Kuchenbasar Geld zu sammeln, um Flüchtlingen aus der Ukraine zu helfen, haben Schüler der Klasse 4 der Grundschule Golmsdorf am Montag in die Tat umgesetzt. Mehr als 30 Kuchen hatten Lila, Ben, Lani (von links) und ihre Freunde am Sonntag mit Eltern oder Großeltern zusammen gebacken und in der Hofpause an Mitschüler verkauft.