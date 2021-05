Gottesbeweis im Garten

Babet Lehmann, Klinikseelsorgerin am Universitätsklinikum Jena, über Debatten mit ihrem Großvater.

Vor wenigen Tagen war der 120. Geburtstag meines Großvaters Arno. Im Gegensatz zu meinen anderen Großeltern hat er gut acht Jahrzehnte gelebt und ich habe deutliche Erinnerungen an ihn, einen älteren Herrn, immer mit Anzug, Krawatte und Siegelring bekleidet, dicke schwarze Brille, Figur ähnlich der von Heinz Erhardt, meist Zigarre rauchend.

Ich dachte als Kind, alle Professoren sähen so aus. Und er tat das, was meiner Meinung nach Professoren fast ausschließlich zu tun hatten: Er saß in seinem Studierzimmer und las ein Buch nach dem andern. Er tat dies so gründlich, dass alle diese Bücher voller Anmerkungen, Ausrufungs- und Fragezeichenzeichen und mitunter bissiger Kommentare waren. Auch als Pensionär hielt er sich an sein straffes Arbeitsprogramm. Zur Erfrischung zwischendurch hämmerte er auf seiner „Erika“ Beschwerdebriefe an die Verantwortlichen der DDR-Mangelwirtschaft.

Bevor der Großvater Professor für Religions- und Missionswissenschaften wurde, hatte er eine ärmliche Kindheit und Jugend zu überstehen als Halbwaise mit acht Geschwistern. Er wollte als Missionar nach Afrika, landete in Indien, seine Verlobte Gertrud reiste hinterher und schrieb später ein Buch über Heirat und Leben in Indien, mit dem sie lange Zeit erfolgreicher als ihr Mann mit seinen Büchern war.

Eine Woche im Frühsommer in den 1980er-Jahren: Der Großvater war allein und musste bekocht werden. Ich studierte Theologie und beherrschte ein paar Gerichte. Wahrscheinlich war ich deshalb die geeignete Gesellschafterin. Nach dem Mittagessen gab es bitteren löslichen Kaffee aus dem Intershop, den der Großvater siedend heiß trank.

Wir saßen im riesigen Garten. Es blühte und wuchs überall mit ungeheurer Kraft, Bienen schwirrten, in den alten Bäumen nisteten Vögel, kletterten Eichhörnchen. Der Großvater blickte sich um, machte eine ausschweifende Geste und sagte: „Wenn das kein Gottesbeweis ist, dann weiß ich auch nicht!“ Nach zwei Semestern kam ich mir sehr überlegen vor und zettelte eine Diskussion über die Unmöglichkeit, Gottes Existenz zu beweisen, an.

Ich weiß nicht mehr, wie es ausging. Auch heute noch meine ich, dass wir das, was wir glauben, nicht durch Beweise absichern, dass wir uns und anderen nichts beweisen müssen. Aber ich erhebe mich nicht mehr über den angeblichen Kinderglauben meines Großvaters. Während ich das schreibe, blicke ich auf prall blühende Fliederbüsche und es fällt mir in einem solchen Moment leicht, dem Satz aus der ersten Schöpfungsgeschichte zuzustimmen: „Und Gott sah, dass es gut war.“