Thalbürgel. Erinnerung an Klosterweihe Thalbürgel im Jahr 1148

Auf dem Gelände der Klausur in Thalbürgel entsteht ein neues Gemeindezentrum der Kirchgemeinde. Um das Vorhaben mit Gebet und Segen begleiten zu können, sind Besucher und Förderer jetzt herzlich zu „Gottesdiensten auf der Baustelle“ ein.

Das nächste Mal am Freitag, 2. Juli, um 18 Uhr, gestaltet Rosa Donata Milton, Konzertmeisterin der Jenaer Philharmonie, die meditative Andacht musikalisch mit Bachs Solosonate Nr. 3 in E-Dur aus.

Wie Pfarrer Eckhard Waschnewski berichtet, soll dieser Gottesdienst auch an die Weihe des Klosters Bürgel vor 871 Jahren am 2. Juli 1150 erinnern. Diese Weihe, die damals im fertig gestellten Sanctuarium stattfand, nahm Bischof Wichmann von Seeburg vor, der seit 1148 dem Naumburger Dom geistlich vorstand. In diesem festlichen Akt erhielten Kloster und Klosterkirche Bürgel die Stifternamen St. Maria und St. Georg.

Weitere „Gottesdienste auf der Baustelle“ werden am Freitag, 23. Juli, und am Freitag, 27. August, stattfinden. Die Kirchgemeinde Bürgel und die Stiftung Klosterkirche Thalbürgel laden alle Interessierten herzlich ein.