GPS-Systeme für 20.000 Euro entwendet - Unbekannter Mann auf dem Flur

Diese Vorfälle meldet die Polizei aus Jena und dem Saale-Holzland-Kreis.

Unbekannter Mann vor der Tür

Einen unbekannten Mann vor ihrer Wohnung meldete am Donnerstagabend eine Zeugin aus Jena-Lobeda. Die Frau beobachtete den Unbekannten eine ganze Weile. Als sich dieser aber nicht regte und auch keinerlei Anstalten machte, den Flur des Wohnhauses zu verlassen, informierte sie die Polizei, da die Frau ein ungutes Gefühl hatte. Als die Beamten eintrafen konnten, sie den jungen Mann antreffen. Böse Absichten hatte dieser nicht. Er wollte sich lediglich nach einem Streit zu Hause etwas beruhigen und ging dafür an einen neutralen Ort.

Löschschaum in Hochhaus-Etage versprüht

Unbekannte haben in der Stauffenbergstraße in Jena einen Feuerlöscher geleert. In den Abendstunden, zwischen 18 Uhr und 21 Uhr, verschafften sich die unbekannten Täter Zugang zum Objekt und versprühten den Löschschaum in der neunte Etage des Gebäudes. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes von Jena Wohnen entdeckte "die Sauerei" und meldete dies der Polizei, welche eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen haben.

Alkoholfahrt

Mit 1,17 Promille wurde am Donnerstagabend, kurz nach Mitternacht, ein 41-Jähriger im Jenaer Sandweg kontrolliert. Der Mann war mit einem Seat unterwegs, als ihn die Polizeibeamten kontrollierten. Eine Blutentnahme und eine Anzeige waren die Konsequenz.

Mit Steinen beworfen

Eine beschädigte Fensterscheibe meldet am Donnerstagmorgen eine 41-Jährige aus Schirnewitz. Im Erdgeschoss des Zweifamilienhauses haben unbekannte Täter vermutlich mit Steinen auf die Glasscheibe gezielt und diese beschädigt.

GPS-Systeme für 20.000 Euro entwendet

Einen Diebstahl mit hohem Beuteschaden meldete am Donnerstagmorgen ein Mitarbeiter der Argrargenossenschaft Graitschen auf der Höhe. Unbekannte betraten das umzäunte Grundstück des Unternehmens. Hier drangen der oder die Täter gewaltsam in zwei Hallen ein und entwendeten zwei GPS-Systeme, eines davon inclusive Monitor. Das Beutegut hatte eine Wertigkeit von etwa 20.000 Euro. Nach der Tath konnten die Täter unerkannt flüchten.

