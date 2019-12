Jena. Die Ostwestfalen verkaufen das Ambulante Rehazentrum in Lobeda an ein Stuttgarter Familienunternehmen.

Gräfliche Kliniken ziehen sich aus Jena zurück

Das Ambulante Rehazentrum (ARZ) in Jena-Lobeda steht vor einem Besitzerwechsel: Das Stuttgarter Familienunternehmen „Nanz medico GmbH & Co.KG“ hat zu 100 Prozent die Anteile von den Gräflichen Kliniken gekauft und wird das Haus vom 1. Januar an betreiben. Für die Mitarbeiter soll sich nichts ändern, hieß es.

„Wir wollen uns voll und ganz auf die stationäre Reha konzentrieren“, sagt der Geschäftsführer der Unternehmensgruppe, Graf von Oeynhausen-Sierstorpff Thomas Dörpinghaus.

Seit 2013 ist das ARZ Jena ein Ansprechpartner in Sachen ambulante Rehabilitation, Therapie, Nachsorgeleistungen im Anschluss an die Reha sowie für Präventionsmaßnahmen. Die Gräflichen Kliniken, zu deren Unternehmensverbund unter anderem die Moritz-Klinik Bad Klosterlausnitz gehört, und das ARZ-Team rund um die ärztliche Leiterin Almut Heyne hätten in den vergangenen Jahren viel Herzblut in den Aufbau des Gesundheitszentrums gesteckt, hieß es in einer Mitteilung.

Das Familienunternehmen Nanz medico betreibt derzeit 24 Zentren für ambulante Rehabilitation (ZAR) und ist damit nach eigenen Angaben größter Anbieter auf dem Gebiet der ambulanten Rehabilitation im Bundesgebiet.

Man setze auf das bisherige Team in Jena, das umfangreiche Leistungsspektrum und auf die Zusammenarbeit mit den Medizinern und Gesundheitsakteuren vor Ort, sagt der Geschäftsführer von Nanz medico, Markus Frenzer. Dabei wolle man auch weiterhin mit den neuen Besitzern zusammenarbeiten, sagt Dörpinghaus. Patienten der Moritz-Klinik könnten so die Nachsorge in Jena machen lassen.

Auch das ARZ ist eine GmbH & Co. KG. Die Anteile seien zu 100 Prozent verkauft worden. Das ARZ firmiert vom 1. Januar als ZAR: als Zentrum für ambulante Rehabilitation Jena unter dem Dach der Stuttgarter.