Grenzenlose Solidarität Jenaer Konzertbesucher mit Erdbebenopfern

Jena. 3562 Euro bei Soli-Konzert im Kulturbahnhof Jena gespendet

Das Konzert „Grenzenlose Solidarität: Jenaer Bands spielen für die betroffenen Menschen der Erdbeben“ im Kulturbahnhof war laut Veranstaltern ein großer Erfolg. Sechs Jenaer Bands haben für Spenden zugunsten der von den Erdbeben betroffenen Menschen gespielt.

Die zahlreichen Gäste spendeten insgesamt 3562 Euro. Diese Gelder werden in den kommenden Tagen an Jenaer Familien und Personen mit Angehörigen in den Erdbebengebieten verteilt, lassen die Veranstalter in einer Mitteilung wissen.

Die Organisatoren möchten sich an dieser Stelle noch einmal herzlichst bei den Jenaer Bands, beim Kulturbahnhof-Team sowie bei allen ehrenamtlichen Unterstützern bedanken.

Im Weltraum Jena, Unterm Markt 13, können weiterhin Spenden für Betroffene der Erdbeben abgegeben werden, informieren die Veranstalter weiter.