Griesson - de Beukelaer in Kahla ist Top-Ausbildungsunternehmen

Kahla. Die IHK zeichnet das Werk in Kahla mit einer Urkunde aus. Zwei Auszubildende sind zudem die Landesbesten ihres Jahrgangs.

Das Werk des Gebäckherstellers Griesson - de Beukelaer (GdB) in Kahla ist am Donnerstag als „Top-Ausbildungsunternehmen des Saale-Holzlandes 2023“ von der Industrie- und Handelskammer (IHK) ausgezeichnet worden. IHK-Hauptgeschäftsführer Peter Höhne und IHK-Geschäftsbereichsleiter für Aus- und Weiterbildung, Matthias Säckl, übergaben die Urkunde an Werkleiter Marco Geimer und das Ausbildungsteam von Griesson - de Beukelaer, teilte das Unternehmen mit.

Peter Höhne habe die umfassende Betreuung und individuelle Förderung der Auszubildenden sowie die sehr guten Übernahme- und Entwicklungschancen nach der Ausbildung gelobt. Die erfolgreiche Ausbildung unterstrichen die Prüfungsergebnisse: Als landesbeste Fachkräfte für Lebensmitteltechnik in Thüringen erzielten Veronika Belz und Kai Steiniger die Gesamtnote „sehr gut“.

„Leckere Kekse haben bei Griesson - de Beukelaer in Kahla genauso Tradition wie die erfolgreiche Ausbildung“, sagte Patrick Ramm, Leiter der Ausbildung gewerblich-technischer Berufe im Kahlaer Werk. Jedes Jahr starteten junge Menschen im Kahlaer Werk von GdB in ihr Berufsleben und würden so Teil des Teams, indem sie eine praxisnahe Ausbildung begännen, in der sie alle Fertigkeiten und Fachkenntnisse für ihren späteren Beruf lernten. Unterstützung bekommen sie dabei durch kompetente Ausbilder, bis sie soweit sind, Aufgaben in Eigenverantwortung zu realisieren.

Aktuell 21 Azubis im Werk

Derzeit werden bei GdB 21 junge Menschen in fünf Berufen ausgebildet. Für den Start des neuen Ausbildungsjahres im August gebe es noch freie Stellen, so Ramm. „Wir suchen Fachkräfte für Lebensmitteltechnik, Süßwarentechnologen, Fachinformatiker, Maschinen- und Anlagenführer, Industriemechaniker oder Elektroniker für Betriebstechnik“, sagte der Leiter der Ausbildung. Interesse an Technik und Naturwissenschaften seien die richtigen Voraussetzungen, um eine Ausbildung in der Produktion und Technik bei GdB zu starten. Jugendliche, die sich für eine Ausbildung bei GdB interessieren, sind eingeladen, die Berufe im Rahmen eines Praktikums kennenlernen.

GdB geht auf den niederländischen Gebäckhersteller Edouard de Beukelaer sowie den deutschen Bäcker Anton Gottlieb Gries zurück. Beide Unternehmen kamen durch eine Fusion 1999 zusammen. Das ursprüngliche Griesson-Werk in Kahla entstand 1993. Derzeit sind an dem Standort rund 550 Mitarbeiter beschäftigt.