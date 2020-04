Ein Leser beschwert sich über jede Menge Grobmüll, der an der an der Rudolf-Breitscheid-Straße abgeladen worden war.

„Grobmüllorgie“ in Jena

Schöner unsere Städte und Gemeinden: Mit einer Portion Zynismus reagiert ein Leser auf jede Menge Grobmüll, der an der Rudolf-Breitscheid-Straße, Ecke Richard-Sorge-Straße abgeladen worden war. Immerhin liegt er seit Anfang April dort.

Dass Unbekannte illegal ihren Müll entsorgen, ist keine Premiere. Leser Lothar Seifarth wundert sich dennoch. Mehrere Male seien nämlich Müllwerker mit ihren Fahrzeugen an diesem Müllhaufen vorbei gefahren und hätten wahrscheinlich immer in die entgegengesetzte Richtung geschaut, um nicht aktiv werden zu müssen. „Auch wir Bürger der Sorgestraße bezahlen jedes Jahr brav unsere Steuern, unter anderem auch an die Stadt Jena.“ Zudem sei er zufällig Zeuge geworden, wie ein Mann mit einem Auto mit Jenaer Kennzeichen vorgefahren sei und ebendort seinen Restmüll habe entsorgen wollen. Seifarth sprach ihn an, „dass ich mir das Kennzeichen bereits notiert habe, worauf er seinen Restmüll schleunigst wieder in seinem Kofferraum verbarg“. Es sei ja nicht das erste Mal, dass diese „Grobmüllorgie“ vor den Häusern stattfinde.

Geldbuße von bis zu 5000 Euro möglich

Warum der Müll so lange das Bild prägen konnte, darauf gab es von der Stadtverwaltung keine Antwort. „Der Auftrag zur Beseitigung an den Kommunalservice erfolgte am 27. April“, sagt Stadtsprecher Kristian Philler. Am Dienstag sei der Grobmüll entsorgt und der Schandfleck damit beseitigt worden. Philler betont, dass derartige Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße von bis zu 5000 Euro geahndet werden könnten. Grundlage dafür sei die Abfallsatzung der Stadt. Er schätzt, dass Fälle wie dieser eher selten seien. „Die Entsorgung von Grobmüll sei immerhin kostenfrei beziehungsweise in den Grundgebühren enthalten“, sagt Philler.

