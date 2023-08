Größere Gruppe geht auf Opfer los – Randalierer beschädigt mehrere Autos

In Jena gab es am Wochenende mehrere körperliche Angriffe. (Symbolbild)

Am Samstagabend gegen 21.45 Uhr meldete ein Passant eine Schlägerei zwischen sieben Personen im Bereich des Forstweges in Jena. Dort hatten laut Polizei sechs Personen eine einzelne Person angegriffen und geschlagen.

Anschließend ließen die Täter von der geschädigten Person ab und entfernten sich in Richtung des Friedensberges. Auch der Geschädigte entfernte sich in unbekannte Richtung.

Die Fahndung der Polizei brachte kein Ergebnis. Es wurde eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung gegen unbekannte Täter aufgenommen. Zeugen sollen sich bei der Polizei Jena unter Telefon 03641-811123 melden.

Mann schlägt auf Straße unvermittelt auf 40-Jährigen ein

Am Samstagmorgen gegen 03.30 Uhr lief ein 40-Jähriger in Jena auf der Johannisstraße, als laut Polizei plötzlich eine männliche Person auf ihn zukam und ihn gegen den Kopf schlug. Das Opfer wurde dadurch leicht im Gesicht verletzt.

Der Geschädigte konnte keine Personenbeschreibung des Täters abgeben, der den Tatort in unbekannte Richtung verlassen hatte.

Randalierer beschädigt mehrere Autos

Ein Anwohner meldete am Samstagabend gegen 21.15 Uhr einen Randalierer, der sich an geparkten Fahrzeugen im Bereich der Clara- Zetkin- Straße in Jena zu schaffen machte. Mehrere Funkstreifenwagen kamen zum Einsatz. Die Beamten stellten zwei beschädigte Fahrzeuge fest. Der mutmaßliche Täter hatte einen Opel am linken Außenspiegel mit einem geschätzten Schaden von 50 Euro und einen Pkw Volvo an der kompletten rechten Fahrzeugseite mit einem geschätzten Schaden von 1500 Euro beschädigt. Der mutmaßliche Täter konnte ermittelt werden. Es handelt sich um 31-Jährigen, welcher sich nun wegen Sachbeschädigung an Kfz gerichtlich verantworten muss.

Gefundener Rucksack führt Polizei auf die Spur

Ein voller Rucksack wurde am Samstagmorgen gegen 5.45 Uhr neben dem Wartehäuschen der Haltestelle am Spittelplatz in Jena gefunden und sichergestellt. Bei der Kontrolle des Inhalts stellten die Beamten zwei Cannabis-Konsumeinheiten in Alufolie fest. Weiterhin fanden sich persönliche Sachen des Eigentümers im Rucksack, sodass er einem 21-Jährigen zugeordnet werden konnte. Dieser muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gerichtlich verantworten. Die Betäubungsmittel wurden polizeilich beschlagnahmt.

Mann fährt unter Drogen mit selbst gebasteltem Nummernschild umher

Am Freitagabend gegen 22.15 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen Pkw Opel in der Wiesenstraße in Jena.. Der 45-jährige Fahrer äußerte sofort gegenüber den Polizeibeamten, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Bei der weiteren Kontrolle stellte sich heraus, dass das Fahrzeug nicht zugelassen ist und die angebrachten amtlichen Kennzeichen selbst gebastelt waren. Zudem verlief der durchgeführte Drogentest beim Fahrzeugführer positiv auf Amphetamin aus. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren und ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung eingeleitet.

