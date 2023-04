Größtes Thüringische Poetryslam-Festival kehrt nach Jena zurück

Jena. Die besten Poeten Thüringens treffen vom 11. bis zum 13. Mai in Jena aufeinander. Neben dem Preisgeld winkt dem Gewinner eine weitere große Chance.

Die thüringische Landesmeisterschaft im Poetryslam kehrt ins Kassablanca nach Jena zurück. Im Rahmen des größten thüringischen Poetryslam-Festivals treten Künstler vom 11. bis zum 13. Mai gegeneinander an. Der Gewinner qualifiziert sich sodann für die deutschsprachige Meisterschaft, die dieses Jahr in Bochum stattfindet.

Im thüringischen Wettbewerb treffen insgesamt 18 Künstler aufeinander. Es sind sowohl erfahrene Slammer als auch Neuzugänge der Poetryslam-Szene dabei. Auch die aktuelle thüringische Poetryslam Meisterin Stefanie Menschner tritt an, um ihren Titel zu verteidigen. Sie konnte sich nicht nur 2022 in Arnstadt den Meisterschaftssieg sichern, sondern hält bis heute auch den Rekord für die meisten Top-3-Platzierungen in Folge.

Moderiert wird das Finale von zwei Größen der thüringischen Slamszene. Inke Sommerlang ist Moderatorin, Veranstalterin und Slammerin. Sie sicherte sich 2018 den Titel der thüringischen Vize-Meisterin und ist über die Grenzen Thüringens hinaus bekannt. Mit ihr moderiert Friedrich Herrmann den Slam.

Herrmann errang nicht nur 2015 den Titel des Landesmeisters in Thüringen, sondern gewann mit der deutschsprachigen Meisterschaft in Berlin 2019 die höchste Auszeichnung, die die deutschsprachige Slam-Szene zu vergeben hat. Angebunden an das Slam-Festival sind zudem die thüringische U20-Meisterschaft und ein Songslam. Bei der U20-Meisterschaft, die am 11. Mai stattfindet, stellen sich Nachwuchskünstler auf der Bühne vor. Der Gewinner darf als Vertretung für Thüringen zu den deutschsprachigen U20-Meisterschaften nach Frankfurt fahren.

Unter den verschiedenen Landesmeisterschaften stellt der Songslam eine Besonderheit dar. Traditionell tritt die Person als Künstler im Finale des Hauptwettbewerbes auf, die den musikalischen Wettkampf für sich entscheidet.