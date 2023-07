Große Baugrube in Jenas Straßenmitte

Parallel zu den Arbeiten in der Weigelstraße laufen im Bereich Johannisstraße 17 (Milchmix) Richtung Abzweig Jenergasse (Werners Head Shop) bereits erste Arbeiten zur Verlegung der neuen Fernwärmerohre. Danach wird sich das Baufeld bis Mitte November weiter in Richtung Weigelstraße voran arbeiten.

Jena. Die Stadtwerke Jena beginnen mit der Umverlegung der Fernwärmeleitung. Darauf müssen sich Passanten und Geschäftsinhaber einstellen.

Die Stadtwerke Jena beginnt bei den Tiefbauarbeiten zur Baufeldfreimachung am Eichplatz mit ihren wohl aufwendigsten Projektteil: Die Umverlegung der Fernwärmeleitung, so geht es aus einer Pressemitteilung der Stadtwerke Jena hervor. Die Umverlegung verläuft aktuell quer über den Eichplatz und soll künftig über die Johannisstraße führen. Sie versorgt den JenTower und die westlichen Teile der Innenstadt mit Wärme und Heißwasser.

Die dafür nötigen Arbeiten sollen am kommenden Montag, 17. Juli im Kreuzungsbereich Johannisstraße / Weigelstraße / Kirchplatz beginnen. Dort wird der Anbindepunkt für die neue Fernwärmeleitung an die vorhandene Trasse errichtet. Da dafür eine 10 Mal 10 Meter große Baugrube in der Straßenmitte notwendig ist, müsse die Weigelstraße bis voraussichtlich Anfang September voll gesperrt werden. Für Fußgänger und Radfahrer soll der Bereich jedoch passierbar bleiben. Die Weigelstraße soll vom Fürstengraben kommend bis zur Baustelle befahren werden können.

Unterbrechung der Fernwärmeversorgung

Insbesondere für Anlieferfahrten von Händlern und Gastronomen soll eine weitere Zufahrt zur Weigelstraße über die Kollegiengasse und Rathausgasse den Zugang ermöglichen, indem die Poller im Bereich des C&A-Kaufhauses entfernt werden. Im Zuge dieses Bauabschnittes könne es zeitweise zu Unterbrechungen in der Fernwärmeversorgung in der Innenstadt und in Jena-West kommen. Die betroffenen Kunden würden jedoch durch die Stadtwerke Energie rechtzeitig über die Einschränkungen informiert werden.

Parallel zu den Arbeiten in der Weigelstraße laufen im Bereich Johannisstraße 17 (Milchmix) Richtung Abzweig Jenergasse (Werners Head Shop) bereits erste Arbeiten zur Verlegung der neuen Fernwärmerohre. Danach wird sich das Baufeld bis Mitte November weiter in Richtung Weigelstraße voran arbeiten. Die Erreichbarkeit der Gaststätten und Geschäfte sei jedoch gewährleistet. Die Betreibung der Außengastronomie sei allerdings nur eingeschränkt möglich.

Gehwegbereich ist deutlich eingeschränkt

Aufgrund des großen Querschnitts der Fernwärmerohre ist die Gehwegbreite deutlich eingeschränkt. Fußgänger können die Baustelle passieren, Radfahrer sind aufgefordert abzusteigen und ihr Rad zu schieben. Zudem dauern voraussichtlich noch bis Ende Juli die Arbeiten zur Umverlegung der Trinkwasserleitung im Bereich Johannisstraße 23 bis 25 (Waffelstübchen bis Bike&Snow) an.

Die Baumaßnahmen in der Johannisstraße stehen im Zusammenhang mit der geplanten Bebauung des Eichplatzes. In Vorbereitung auf diese Erschließung müssen die Stadtwerke Jena Netze eine Reihe von Versorgungsleitungen vom Eichplatz in die Johannis- bzw. die Weigelstraße verlegen. Weitgehend abgeschlossen sind bereits die Arbeiten an Strom- und Gasleitungen sowie IT-Kabeln und Trinkwasserleitung. Größter Projektteil ist allerdings die nun anstehende Umverlegung der Fernwärmehauptleitung. Für die Einschränkungen bitten die Stadtwerke um Verständnis.

Zum Hintergrund: Auf dem Eichplatz soll die bauliche Umsetzung für das erste Baufeld A des Eichplatz Areals mit unter anderem drei Hochhäusern erfolgen. Zuvor muss in den kommenden Monaten mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan Baurecht geschaffen werden. Zur Baufeldfreimachung wurden im vergangenen Jahr bereits archäologische Grabungen auf dem Eichplatz durchgeführt. Auch haben die Stadtwerke Jena Netze bereits Abwasserkanäle in die Kollegiengasse, an den Fuß des JenTowers und in einem kleineren Abschnitt der Johannisstraße umverlegt.

Weitere Informationen zum Eichplatz-Projekt sind unter www.eichplatzareal.de zu finden.