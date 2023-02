Große Carneval-Lust in Camburg

Camburg. Der Camburger Carneval Club Concordia startet in seine 61. Session. Erwartet werden mehr Besucher als in der Vor-Corona-Zeit.

Unter dem Motto „Ob Winnetou oder Spiderman – das ist ganz egal, in Camburg rocken die Kindheitshelden den Rathaussaal“ startet der Camburger Carneval Club Concordia (CCCC) an diesem Samstag, 4. Februar, in seine 61. Session. Los geht es traditionell mit der Prinzenpaar-Abholung am Bahnhof. „Wer das Prinzenpaar ist, wird noch geheim gehalten. Aber es wird viel spekuliert“, sagt Lydia Keller, die Präsidentin des CCCC.

Die Spekulationen über das Prinzenpaar stehen dabei sinnbildlich für die Lust auf Karneval, die in Camburg nach der coronabedingten Zwangspause herrscht. „Wir haben circa ein Drittel mehr Karten als sonst im Vorverkauf abgegeben. Man merkt, dass alle Bock haben und nach Corona euphorisch sind“, sagt Keller.

Pro Veranstaltung im Rathaussaal wird mit bis zu 300 Gästen gerechnet – 230 Tickets sind jeweils im Vorverkauf rausgegangen, hinzu kommen die Spontanbesucher an der Abendkasse.

Wieder an die Bühne gewöhnen

Der etwa 100 Mitglieder zählende Vereine – etwa die Hälfte davon sind Jugendliche unter 18 Jahren – brauchte laut Keller nach der langen Pause etwa Anlaufzeit in der Vorbereitung des Programms. „Die Routine fehlt schon, wir haben zwei Proben gebraucht, um uns wieder an die Bühne zu gewöhnen. Aber die Stimmung ist gut“, sagt sie.

Bei den Veranstaltungen werde vor allem viel Tanz und Spaß geboten. „Zwei unserer Mariechen machen einen Solotanz, der fast schon Akrobatik ist“, so Keller. Dass es fast gänzlich unpolitisch zugeht, kann sich für die Präsidentin künftig gerne wieder ändern. „Wir haben unsere Sketch-Gruppe, aber gerade niemanden für die Bütt, nachdem das Olaf Seifert lange gemacht hatte, ihm jetzt aber die Zeit fehlt“, sagt Keller. Interessierte könnten sich gerne melden.

Zum Auftakt am Samstag erwarten die Camburger Carnevalisten übrigens 14 Vereine, die beispielsweise aus Dornburg, Bürgel, Neustadt, Ranis und Hirschberg kommen.

Das Programm:

-Samstag, 4. Februar: Prinzenpaar-Abholung am Bahnhof, 16 Uhr; 1. Knüller mit „DJ Matze“ im Rathaussaal, 20.11 Uhr.

-Sonntag, 5. Februar: Seniorencarneval im Rathaussaal mit Kaffee und Kuchen

-Samstag, 11. Februar: 2. Knüller mit „Ragged Glee“ im Rathaussaal, 20.11 Uhr.

-Sonntag, 12. Februar: Familiencarneval im Rathaussaal, 15.11 Uhr.

-Samstag, 18. Februar: 3. Knüller mit „Topas Live Band“ im Rathaussaal, 20.11 Uhr

-Sonntag, 19. Februar: Carnevalsumzug mit Start auf dem Schießplatz, 14.30 Uhr

-Montag, 20. Februar: Rosenmontagsball mit „DJ Matze“ im Rathaussaal, 20.11 Uhr