Große Linde in Jena-Ost gefällt

Eine große Linde ist am Gembdenbach in Jena-Ost gefällt worden.

Jena. Eine markante Linde ist am Gembdenbach in Jena-Ost gefällt worden. So begründet die Stadt den Schritt.

Eine große Linde ist am Freitag am Gembdenbach an der Zufahrt zum Campingplatz in Jena-Ost gefällt worden. Wie die Stadt mitteilt, war der Eingriff „aus Gründen der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Gefahren und Schäden erforderlich.“ Der Baum habe einen sehr massiven Befall von Brandkrustenpilz aufgewiesen.

Dieser schwer zu erkennende Pilz verursache eine intensive Weißfäule und gefährde die Stand- und Bruchsicherheit von befallenen Bäumen im extremen Maße. Die Wurzeln und der befallene Stammbereich würden schnell an Festigkeit verlieren und es bestehe ein akuter Handlungsbedarf.

Laut Stadt war die Linde massiv mit dem Brandkrustenpilz befallen – wie hier auf dem Bild zu sehen. Foto: Stadt Jena

Wegen dem massiven Fortschritt der Fäule sei eine Fällung der Linde unabdingbar gewesen.

„Natürlich wird der Baum im nahen Bereich der Fällung durch eine Neupflanzung ersetzt“, teilt die Stadt abschließend mit.