Große Spendenaktion für Ukrainer in Jena gestartet

Die Jenaer Bürger lässt das Schicksal der Menschen, die vor dem Krieg aus der Ukraine fliehen, nicht kalt. Sowohl am Freitag bei einem Friedensgebet als auch am Sonnabend bei einer kurzfristig organisierten Spendenaktion am Club Kassablanca war ihre Hilfs- und Spendenbereitschaft groß.

Jena. Das Team des Clubs Kassablanca sammelt seit Samstag Mittag Lebensmittel und Kleidung für Menschen, die aus der Ukraine fliehen

Knapp 2400 Euro sind das Ergebnis einer Spendenaktion, die in Jena am Rande eines Friedensgebetes am Freitagabend von Stadtrat Bastian Stein initiiert wurde. Das Geld soll über die ukrainische Gemeinde in Jena Menschen zugute kommen, die auf der Flucht vor dem Krieg Hilfe benötigen.

Dies ist auch Anliegen einer Spendensammlung, die Sonnabendmittag vom Team des Clubs Kassablanca gestartet wurde. Gesammelt werden noch bis 18 Uhr auf dem Clubgelände verpackte Lebensmittel, Wasser und Traubenzucker, aber auch warme Kleidung, Mützen, Schals oder Thermowäsche. Gebraucht würden auch Thermodecken und Hygieneartikel für Kinder und Frauen, teilte das Kassa-Team mit.

Die Spenden sollen schon morgen an die polnisch-ukrainische Grenze gebracht werden, wo der Flüchtlingsstrom aus der Ukraine immer größer wird. „Wir haben gute Kontakte in die ostpolnische Region und wissen, dass die Polen sehr hilfsbereit sind und die Unterstützung für die Flüchtlinge sehr gut organisiert wist“, sagte Bastian Stein.