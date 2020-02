Jena. Wie in den Vorjahren auch findet am Rosenmontag wieder ein Faschingsumzug durch Jena-Winzerla statt. Start ist um 10 Uhr vor der Rewe-Kaufhalle.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Große und kleine Narren ziehen durch Winzerla

Es gibt auch dieses Jahr wieder einen Rosenmontags-Umzug in Jena. Der findet in Winzerla statt und ist offen für alle, die gern mit oder ohne Kostüm mitmachen wollen.

Organisiert wird der Umzug durch den Karnevalsverein Ringwiese (KVR), die Grundschule „Friedrich Schiller“ und den Ortsteilrat von Winzerla. Die Kooperation habe sich bewährt, war beim KVR zu hören. Man freue sich, dass die Faschingsidee für Winzerla nun schon seit einigen Jahren gut gepflegt werde, sagt Steffen Fichtner vom KVR.

Los geht es am kommenden Montag um 10 Uhr vor der Rewe-Kaufhalle in der Hugo-Schrade-Straße. Dort versammeln sich alle, die Lust haben auf einen fröhlichen Marsch durchs Viertel. Weiter führt dann der Weg über Zielinskistraße, Schomerusstraße, Steenbeckstraße, Zuckerstraße, Pistorstraße, Schrödingerstraße und zurück zum Ausgangspunkt, wo auf einer Bühne auch ein kleines Programm vorbereitet ist. Dafür ist in den vergangenen Wochen wieder eifrig geprobt worden an der Schillerschule. Dort gibt es auch einen Kinder-Elferrat, der sich mit viel Begeisterung um das Faschingsereignis kümmert. Auch der KVR wird einiges aus seinem Programm zu bieten haben. Das Motto des diesjährigen Faschingsumzuges durch Winzerla lautet „Faschingsschlager“, was sowohl musikalisch gemeint sein kann als auch mit Blick auf echte karnevalistische Knüller.

Auch Ortsteilbürgermeister Friedrich-Wilhelm Gebhardt freut sich, dass der Rosenmontagsumzug mittlerweile zur festen Tradition geworden ist. Das bringe Leben in den Stadtteil und trage zum Gemeinschaftsgefühl bei. Auch er ermuntert alle Faschingsfreunde zum Mitmachen.