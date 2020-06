Großeinsatz in Jena: 14 Verletzte bei Gefahrgut-Unfall

Jena. In Bioinstrumentezentrum in Jena sind bei einem Unfall mit Gefahrgut 14 Personen verletzt worden. Ein Großaufgebot an Rettungskräften und auch ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz.