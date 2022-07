Großeinsatz wegen bombenähnlichem Gegenstand in Jena

In Jena kam es an der Saale zu einem Großeinsatz mit einer Spezialfirma. (Symbolbild)

Jena. Eine Zeugin rief in Maua in Jena die Polizei, weil sie eine Bombe beim Baden in der Saale gesehen hatte.

Am Mittwochnachmittag sah eine Frau eine Bombe in der Saale in Jena und rief die Polizei. Die Zeugin sah einen stark verrosteten Gegenstand beim Baden in der Nähe des Sportplatzes in Maua im Wasser liegen. Die Vermutung lag nahe, dass es sich um eine Bombe handeln könnte, so die Polizei.

Neben dem Ordnungsamt und der Feuerwehr half auch eine Spezialfirma. Nach mehr als vier Stunden gab es dann die Entwarnung. Der geborgene Gegenstand war eine korrodierte Gasflasche.

