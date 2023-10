Großes Interesse am Jenaer Weihnachtssingen: Schon fast alle Sitzplatz-Karten für Fußballarena verkauft

Jena. Bosse kommt in diesem Jahr zum Weihnachtssingen ins Ernst-Abbe-Sportfeld in Jena. Welche Tickets noch zu haben sind.

Der Vorverkauf für die zweite Auflage des Weihnachtssingens im Ernst-Abbe-Sportfeld in Jena ist sehr stark angelaufen. Noch keine Woche ist seit dem Start vergangen, da sind bereits so viele Karten verkauft, wie im Vorjahr Besucher in der Arena waren: 3300 Gäste stimmten sich am 22. Dezember 2022 bei der Premiere auf Weihnachten ein – mindestens genauso viele sind es zum jetzigen Zeitpunkt schon für den 22. Dezember 2023, wie Andreas Trautmann von der Betreibergesellschaft Elf5 bestätigt.

Als Stargast beim Jenaer Weihnachtssingen wird Bosse im Ernst-Abbe-Sportfeld auftreten, der durch Hits wie „Der letzte Tanz“ und „Schönste Zeit“ bekannt geworden ist. Im Sommer spielte er auf dem ausverkauften Theatervorplatz in der Kulturarena. Nun wird er erneut in Jena gastieren – und zwar auf der großen Bühne, die direkt vor der bisherigen Haupttribüne im Stadion steht.

Zwei Chöre und Blechbläser-Ensemble stehen auf der Bühne

Die Bühne bietet Platz für den Knabenchor, den Philharmonischen Chor und das Bläser-Ensemble der Jenaer Philharmonie: Insgesamt 120 Personen sorgen für den musikalischen Rahmen. „Im Mittelpunkt steht natürlich das gemeinsame Singen bekannter Weihnachtslieder und festliche Blechbläsermusik zur Weihnachtszeit“, sagt Alexander Richter, Orchesterdirektor der Jenaer Philharmonie. Moderiert wird das Weihnachtssingen von Iris Pasold und Jens May von Antenne Thüringen.

Jenaer Weihnachtssingen im Ernst-Abbe-Sportfeld am 22. Dezember 2022: Der Knabenchor der Jenaer Philharmonie bei der Zugabe. Foto: Tino Zippel

Wer Karten für die Veranstaltung kaufen möchte, muss sich sputen. Die ersten Sitzplatzblöcke sind bereits bis auf Restplätze ausverkauft. Unter anderem für den Sitzplatzbereich auf der Südtribüne sind noch Tickets zu haben. Stehplätze gibt es für die Südkurve und die Nordtribüne – insgesamt stehen 8000 Plätze zur Verfügung. Die Eintrittskarten für das Weihnachtssingen (Sitz- und Stehplätze) gibt es unter anderem in den Pressehäusern unserer Zeitung zu kaufen.

