Der Eisenberger Joe Hild ist zwei Tage vor Heiligabend an Krebs gestorben. Angehörige haben nun eine Online-Spendenkampagne gestartet.

Großes Mitgefühl für eine Familie in Eisenberg führt zu Spendenaktion

Der Eisenberger Joe Hild ist zwei Tage vor Heiligabend gestorben – mit 41 Jahren – an Krebs. Für seine Familie bedeutet das viel Schmerz und Trauer, aber auch Ungewissheit beim Blick in die Zukunft. Denn der gelernte Erzieher hinterlässt seine Frau und vier gemeinsame Kinder.

Die Familie sieht sich infolge des plötzlichen Todes des Vaters und Hauptverdieners auch mit finanziellen Sorgen konfrontiert. Nach einigen Tagen des gemeinsamen Trauerns mit den Eltern von Joe Hild und der Familie der Schwester entwickelte man gemeinsam die Idee, mit einer Online-Spendenaktion um Unterstützung für die Familie zu bitten. Zunächst im sozialen Netzwerk Facebook und seit Montag auch auf der Crowdfunding-Plattform www.gofundme.com veröffentlichte Maria Korn, die Schwester des Verstorbenen, ihr Anliegen, das binnen kurzer Zeit auf eine für die Familie überraschende und bewegende Resonanz stieß.

Mit einigen Worten beschreibt sie da den Hintergrund der Spendenkampagne: „Mitte dieses Jahres erkrankte mein Bruder Joe Hild sehr schwer an Krebs. Bis zum Schluss kämpfte er wie ein Stier. Er verlor diesen Kampf am 22. Dezember 2020 und hinterlässt seine Frau und vier Kinder im Alter von 14, 12, 6 und 4.“

Es gehe auch um das Dach über dem Kopf

„Wir müssen irgendwas tun“, berichtet Heiko Korn von den Gedanken, die den Familienangehörigen während der gemeinsamen Trauer durch den Kopf gingen. Denn Hilds Familie lebt im selbst ausgebauten Haus, „in dem Joe jeden Stein in der Hand hatte und alles mit viel Liebe gestaltet hat.“ Kredite seien noch nicht abbezahlt, sodass die Frage im Raum steht, wie es gelingen kann, dass die Familie das Haus nicht verliert. „Als Alleinerziehende mit vier Kindern. Wie soll das gehen?“, fragt sich Maria Korn. Auch da Joe Hild noch nicht viele Arbeitsjahre angesammelt hatte, sehe es für die Höhe der Halbwaisenrente für die Kinder nicht gerade gut aus. So sei die Idee mit der Spendenaktion entstanden.

Zunächst habe man es mit den entsprechenden Möglichkeiten auf Facebook und per Whatsapp versucht. Das habe schon große Anteilnahme seitens des Freundes- und weiteren Bekanntenkreises zur Folge gehabt, gestaltete sich aber hinsichtlich der Spenden schwierig. Mit Unterstützung aus dem Bekanntenkreis sei dann die Aktion auf der Seite für Spendenkampagnen initiiert worden. In den drei Tagen seit Beginn der Kampagne haben allein dort mit Stand Mittwochmittag bereits 67 Spender gut 2400 Euro zusammengetragen.

Beliebt und engagiert

„Wir sind ergriffen, dass wir so viele persönliche Reaktionen, so viel Mitgefühl bekommen“, sagt Joe Hilds Mutter, Manuela Hild. Der Sohn sei durch seine Arbeit als Kindergarten-Erzieher und sein Engagement sehr beliebt gewesen. „Das ist berührend, wir möchten uns bei allen für die Anteilnahme bedanken“, sagt sie und erwähnt etwa einen liebevollen Brief der Arbeitskollegen aus der Kita. Dann blickt sie zurück auf die letzten Monate mit ihrem Sohn. Der sei künstlerisch begabt gewesen und habe Vögel geliebt. Während der Krankheitszeit begann er, kleine Vögel zu schnitzen – eine Blaumeise zum Beispiel.