Großes Nester-Suchen an der Wasserachse Winzerla

Jena. 1500 Eier wurden besorgt, dazu über 400 Schokoosterhasen und viele zusätzliche Schokosüßigkeiten. Los geht es am Ostersamstag um 10 Uhr.

Winzerlas Ortsteilbürgermeister Friedrich-Wilhelm Gebhardt lädt ein zum Ostereiersuchen am Ostersamstag ab 10 Uhr an der „Wasserachse“ (zwischen „Stadtbalkon“ und Win-Center). 350 Ostertüten werden dafür vorbereitet. Der SPD-Ortsverein, die Sparkasse Winzerla und Ramona Roscher von Rewe in Winzerla haben die Aktion unterstützt. „Da immer mehr Kinder kommen, haben wir 1500 Eier vom Geflügelhof in Schorba besorgt, dazu über 400 Schokoosterhasen und viele zusätzliche Schokosüßigkeiten“, sagt Gebhardt. 950 Euro seien für die Aktion gesammelt worden. Schon ab 9 Uhr werden die Oster-Nester verteilt.